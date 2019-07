A zene a közös nyelv – Finnországba látogattak huszonkét év után a móri fúvósok

Egy kedves meghívásnak tett eleget a Móri Ifjúsági Fúvószenekar, így kerültek Finnországba, ahol kellemes, eseményekben és fellépésekben gazdag napokat tölthettek.

Pasi Ojala karmester a Kokkolai Konzervatórium igazgatóhelyettese hívta meg a csapatot, a meghívás egy nemzetközi találkozóra szólt, ahol több finn zenekarral adhattak közös koncertet a magyarok.

Szálláshelyük a Kokkolától 20 km távolságban levő Larsmon Missziós szálláshelyen volt, amely csodálatos erdei környezetben, egy tó partján található. A megérkezés napján rövid pihenő és az első közös próba után nagyon sok érdeklődő örülhetett a hőség ellenére a Kokkola főterén rendezett koncertnek.

Csütörtökön délelőtt a Botteni-öböl vizén két és fél órás hajózás után Köpmanholmen szigetét egy pazar koncerttel köszöntötték. Acsai Sándor karmester remekül választotta ki a zeneszámokat, amelyeket elhangzásuk után a közönség hosszú tapssal jutalmazott.

Péntek délelőtt a kokkolai óvárosban tettek sétát, gyönyörködve a rég múlt építészeti stílusaiban. Később részt vettek egy yxpihlajai szereplésen, ahol közösen a kokkolai ifjúsági zenekar tagjaival léptek fel.

Szombaton, a szálláshelyet elhagyva, Kalajokiban a tengerparton tettek kirándulást, majd átruccantak Raudaskyla zenei táborába, ahol diákok, tanárok, szülők jelenlétében közel egyórás, nagy sikerű koncertet adtak.

Ezután Nivalába érkeztek, ahol 22 évvel ezelőtt több napot is eltöltöttek a móriak. Mint egykor, most is Juhanni Latvala, a helyi zenekar vezetője köszöntötte a megjelenteket. Mint kiderült, az akkori zenekarból csak hatan jutottak el a második finn turnéra.

Huszonkét év nem rövid idő, ám az emlékek, az akkori sztorik egyáltalán nem fakultak meg.

Nivala város főterén adtak koncertet a sok érdeklődőnek, köztük a vendéglátó családoknak is. Vasárnap reggel autóbusszal vitték a magyarokat az 500 kilométerre lévő helsinki repülőtérre. Egy fárasztó utazás után – tele élményekkel, nagy sikerekkel – késő éjszaka értek haza. Természetesen vendéglátóikat és az ottani vezetőket is megajándékozták Móri Ezerjóval, a zenekar CD-jével és városuk kiadványaival. Átadták Fenyves Péter polgármester üdvözletét is. Otthagyták hazánk, városunk, zenekarunk jó hírét, mesélte Grell Norbert, az egyesület elnöke. A vezető elmondása szerint az ilyen rendezvényeknek köszönhetően új ötletek és személyes kapcsolatok alakulnak ki, emellett zenekarok, mazsorettcsoportok és a városok között is valódi tartalommal töltött, élő összeköttetés alakul ki.

Ebben segít a zene, ami közös nyelv.