A wifi fejlesztésével kezdik el az új évet Pázmándon

A tavalyi évből igyekezett kihozni a maximumot, mondja Virányiné Reichenbach Mónika, Pázmánd polgármestere – a nagyszabású tervek átnyúlnak 2021-re is: elindult a tájház felújítása, mellyel egy távolabbi célhoz érnek közelebb. Fejlesztik az ingyenes közterületi wifihálózatot, és bölcsődét is szeretnének. Új jegyző is van a faluban.

– Járványkezelés szempontjából az ország egyik legfelkészültebb települése voltunk sokak véleménye szerint, köztük a hatóságok szerint is. A szinte kizárólag nálunk működő pázmándi pandémiás csoportok anyagait a térség jelenleg is követi, nem csak a község lakossága. Ám ez nem az én érdemem vagy a hivatalé, hiszen minden jó szándékú ember segített, együtt tudunk helytállni. Mindennek a jó oldalát szoktam nézni: a veszélyhelyzet idején is látványosan fejlődtünk, s az elnyert pályázatokat meg tudtuk menteni, annak ellenére, hogy úgy érzem, a testületben továbbra is a feljelentések domináltak – fogalmazott a tavalyi év értékelése kapcsán Virányiné Reichenbach Mónika polgármester.

A sikeres járványkezelésnek tehát a lakosok fegyelmezett magatartása volt a záloga s az, hogy kizárólag orvosszakmai alapokon hozták a döntéseket. A tavalyi eredmények kapcsán kiemelte a Pázmánd–Kápolnásnyék kerékpárút megvalósítását s a zártkerti út pályázatot, melyben sokat segítettek a szőlőhegyi lakosok. A belterületi utak karbantartására a Magyar falu program keretében 3 millió forint támogatást nyertek el, melyből ágdarálót vásároltak. Szintén pályázat útján jutott a település kültéri fitneszgépparkhoz, s nekiállhattak a tájház felújításának. A polgármesteri hivatal melletti épület megújulásával alakul a 10 éve még nem is létező faluközpont. – Három ingatlant vásároltunk ezért, melyek átalakítása több mint 100 millió forint értékben jelenleg is folyamatban van. Vettünk egy telket is a tájház mellett, egy bontásra ítélt házzal, melyet közösségi munkában bontottunk le, itt lesz a közösségi tér, a tájház kemencéjével, amely már szintén az önkormányzat tulajdonában van.

Még 2016-ban nyertek pályázatot az iskola épületének energetikai felújítására – ennek a közbeszerzési eljárása most zárult le, már a kivitelezést tervezik. – Gőzerővel kezdjük a megvalósítást idén, hogy még hosszú évtizedekre megoldjuk a gyerekek tanulását az épületben. Az intézmény körül egyfajta oktatási központ valósult meg, hiszen egy helyen lesz a bölcsődétől kezdve az óvodán át az iskoláig és a sportcsarnokig minden. A wifi for EU pályázatot szintén elnyerte a település, a napokban megtörtént a helyszíni bejárás is az ajánlatadókkal, hamarosan nyertest hirdetnek. A közel 5 és fél millió forintos pályázati támogatásnak köszönhetően pár hónapon belül az önkormányzati intézmények körül is lesz wifielérés. – Ez egy hatalmas előrelépés egy kis település számára – emelte ki a polgármester.

– Továbbá új jegyzőnk van, aki remélhetőleg határozottan helytáll majd a pázmándi közéletben – ő a negyedik most, Dászkál Tibor Ákos, akire úgy érzem, emberileg és szakmailag is számíthatunk. Hálás vagyok a korábbi helyettesítő jegyzőknek is, akik a munkájuk mellett segítették a települést. Az a kis idő is nagy segítség volt, amit itt töltöttek, és nagyon sajnálom, hogy mindannyiukat támadás érte az alatt a rövid idő alatt is – mondta el Virányiné. – Hatalmas reményekkel kezdtük 2021-et, hiszen a tavalyiból is igyekeztem a maximumot kihozni. Most a bölcsődére nyertünk 109 millió forintot, s a művelődési házra kapott 50 millió forinthoz kell még legalább 20 millió forintot hozzátennünk valahogyan. A gyermekorvosi rendelő megvalósítása a legfontosabb még, de nagy feladat lesz az elnyert járda felújítás és a Budapest–Balaton kerékpárút nyomvonalának kialakítása is – fogalmazott a polgármester.