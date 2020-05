A virágokkal együtt nyílnak a csurgói kastély kapui

Hatalmas virágokat hoztak ebben az évben is az íriszek a Károlyi-kastély messze földön híres kertjében. Nemcsak ezek kelyhei nyíltak meg, hanem a csodálatos park is, amely akár családi csoportokkal is látogatható mostantól.

Ezekben a napokban, amikor virágba borulnak az íriszek, a Károlyi József Alapítvány örömmel adott tájékoztatást arról, hogy a fehérvárcsurgói Károlyi Kastélypark újból nyitva áll a látogatók előtt. Azok a vendégek, akik szeretnének többet megtudni a park dendrológiai gazdagságáról, ingyenes, térképpel ellátott botanikai-dendrológiai útmutatót kaphatnak a sétához. Az ott dolgozók ugyan még nem kísérhetik a látogatókat körbe, ahogy az korábban megszokott és közkedvelt volt, de a sétához elengedhetetlen útmutatót fel lehet venni a kastély díszudvarán, méghozzá a bal oldali oszlopsor alatt felállított asztalon. Ennek az útmutatónak a segítségével a botanikai séta egyénileg is lehetségessé válik, így érdemes nekivágni az útnak. Az alapítvány mindent elkövet, hogy a korábban havonta indított, szakember által vezetett botanikai séták sora folytatódjon. A kastélyt üzemeltetők arra kérik a látogatókat, hogy séta közben tartsák be a mindenkor hatályban lévő egészségügyi szabályokat, jelen esetben tartsák be a biztonságos távolságot másoktól és viseljenek maszkot. A parkban csak családi csoportok megengedettek, nagyobb tömegek nem. Az ingyenes, tanulással egybekötött kirándulás a friss levegőn talán kifújja az emeletes házak bezártságának levegőjét a családokból, és elég energiát tudnak gyűjteni az újrainduló élethez.