A villámcsapás tüzét az újjászületés követte Óbarokon

Napra pontosan január 9-én lett fennállása óta először önálló önkormányzata Óbarok községnek, Nagyegyházával közösen. Bicskétől való leválásuk az országos sajtóban is hírt kapott.

Elegáns ünnepséget tartottak a községházán a jeles évfordulón, ahol mosolyok és szomorú érzések kavarogtak a jelenlévőkben. Az idő az akkori önállósuló szándékot és erőfeszítést igazolta, a két településrész Óbarok néven bizonyította függetlenségének értelmét, fejlesztések történtek, a lakosság növekszik. Mészáros Kartal polgármester köszöntötte Tessely Zoltán országgyűlési képviselőt, Petrin Lászlót, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatóját, de mindenekelőtt azokat, akiknek köszönhetően sikerült a kisvárosról való leválás. Az óbarkiak hátrányban érezték magukat akkoriban, nehezményezték, hogy nem jut rájuk a közös kasszából – immár a rendszerváltás után tíz évvel voltunk. Az egykori fősze­replők közül többen már elhunytak, köztük az első választáskor polgármesterséget nyert tősgyökeres nagyegyházi Tóth László is, sajnos igen fiatalon.

Az alig hétszáz lakosú kistelepülések a „barki sziklák” alatt az iparűzési adó és a földek miatt vitáztak Bicskével, ám Göncz Árpád akkori köztársasági elnökünk aláírta az önállósulást engedélyező okmányokat, s hamarosan a viták is elsimultak. A tősgyökeres óbarki Konrád Istvánné és a nagyegyházi születésű Horváth Lajos (a választás után egyikük képviselő, másikuk alpolgármester lett) töretlenül küzdött, járta a hivatalos utat az elszakadásért, az önállóságért, s ma büszkén tekintettek vissza erre az időre. Néhai Búsi Lajosné szintén az elszakadás híve volt, a politikai különbségek nem számítottak, csak a helyi érdekek, a közös célok és az egy akarat – a mostani ünnepi megemlékezésen többször elhangzott e megállapítás. A „befogadó” önkormányzat Felcsút lett, Noll Zoltán polgármester vezetésével, ahová egyébként 1970-ig tartozott a hajdani Batthyány-birtok (most ismét Felcsúttal alkotnak közös jegyzőséget). Szinte nulláról indultak, önálló iskolájuk már korábban megszűnt, egyedül az óvoda működött – mára megújult az is.

Konrádné mára helyi legendává emelkedett eseményt idézett fel: éppen tanácskozott az „önállósulók” csapata a régi iskolában, amikor fekete felleg közeledett. Konrádné zárórát rendelt, s mikor hazatértek, látták, hogy a villám belecsapott az épületbe, s az a terem, ahol ők korábban tartózkodtak, kiégett! Nem tekintették azonban rossz ómennek a fogvacogtató eseményt, a tűzben a múlt elégése és az újrakezdés jelentette számukra a reményt. A Bakonyi Bauxitbánya segítségével megépült az új polgármesteri hivatal és faluház, s évről évre gyarapodott Óbarok.

Köszönet a mai eredményekért

Különböző politikai szelek is fújtak arrafelé, ellentétek, széthúzás ütötte fel a fejét a két évtized alatt, nem mintha ez ritka dolog lenne bármely településen. Az alig negyvenes Mészáros Kartal 2017-ben időközi választáson nyerte el a polgármesteri címet, 2019-ben megismételte győzelmét, ellenjelöltje sem volt. Ő, az alpolgármester Geiger-Konrád Ildikó és a többi ifjú képviselő átvették a stafétabotot az elődöktől, „csak” folytatniuk kell a megkezdett munkát. Mészáros Kartal felolvasta a húsz év alatt közszolgálatot ellátó polgármesterek és képviselők nevét, köszönetet mondva nekik a mai eredményekért.

Az ünnepség záróaktusaként a meghívott bicskei polgármester, Bálint Istvánné mondott pohárköszöntőt, hangsúlyozván: az egykori ellentét régesrég a múlté. A szomszédok az együttműködésre törekszenek.