A vihar okozta károk miatt bezárt az Alcsúti Arborétum

A Szentjánosbogár Rajzás szakvezetések is elmaradnak.

Hétvégén igazi ítéletidő csapott le Fejér megyére, melyről több településről is döbbenetes fotókat és videókat kaptunk olvasóinktól. A szépség azonban nem minden, jelentős károkat is okozott a hirtelen lezúduló eső és a vele járó szél. Az Alcsúti Arborétum percekkel 11 óra után jelentette be közösségi oldalán, hogy bizonytalan időre bezárja kapuit a vihar okozta károk miatt, a Szentjánosbogár Rajzás szakvezetései is elmaradnak.

Bízunk benne, hogy hamarosan ismét tárt karokkal várják majd a látogatókat!