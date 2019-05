A veréb is hasznos ám! – Madarak és fák napja Fehérváron

A Vadmadárkórház önkénteseivel találkozhattak szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban a madarak és fák napja alkalmával az érdeklődők.

A Fehérváron és Sukorón működő Vadmadárkórház több páciensével, illetve annak önkénteseivel kínált alkalmat találkozásra szombaton az Öreghegyi Közösségi Ház. Itt rengeteg mindent megtudhattak az érdeklődők a madarakról. Így például azt, hogy a veréb is védett madár! S hiba azt képzelni, hogy haszon nélkül való volna. Merthogy nem az! S habár télen magokkal táplálkozik, a fiókáit már rovarokkal eteti, mivel fejlődésükhöz elengedhetetlen a fehérjedús táplálék. Éppen úgy, mint a cinegék, akikről már mindenki tudja, hogy milyen hasznos vendégei, esetleg lakói a kertnek. Minderről a tudósítót Szalai Gábor világosította fel, aki házilag barkácsolt odúkat hozott a találkozóra. Ezek – nagyságuktól függően – különböző madaraknak nyújtanak ideális fészkelőhelyet. Megtudtam tőle azt is, hogy az odúkat úgy érdemes elkészíteni, hogy felnyitható legyen a tetejük, mert így egyszer egy esztendőben könnyen ki lehet tisztítani azokat.

A mesterséges odúk egyébként azért tesznek jó szolgálatot, mert nem biztos, hogy van elég természetes üreg a fákon adott környéken. S ha van is, egy természetes odút négy-öt év alatt úgy „lelaknak” szárnyas bérlői, hogy használhatatlanná válik.

És akkor melyiket érdemes kirakni a különböző odúk közül a kertbe? – tudakoltam. Érdemes többet is kirakni, mégpedig egymással kombinálva az A, B, C, D jelű madárotthonokat – hangzott a válasz a szakértő szájából, aki – mint megtudtuk tőle – amúgy biológiatanár volna, de – azon túl, hogy a Vadmadárkórház önkéntese – a Pro Vértes Közalapítvány munkatársai is.