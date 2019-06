A Velencei-tónál már gyérítettek

Az esős időjárás miatt több településen is el kellett halasztani a korábban tervezett szúnyoggyérítést, amelyet Fejérben e hét elején pótoltak.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Velencei-tó környékét is érintő korábbi, biológiai lárvagyérítés után e héten hétfőn és kedden a tó környékén is elkezdték a kifejlett szúnyogok elleni permetezéses védekezést. Hétfőn mintegy 2000 hektáron gyérítettek Gárdony, Nadap, Sukoró és Pákozd térségében, kedden pedig 1249 hektáron Kápolnásnyék, Velence, Zichyújfalu és Tác fölött.

Székesfehérvár az e heti tervben nem szerepel. Hogy a megyeszékhely fölötti permetezéses gyérítés a következő heti tervben benne lesz-e, az Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője szerint a mindenkori tárgyhét végére dől el, ugyanis a heti tervek mindig a friss mérések függvényében, egymást követően állnak össze.

Ami tájékoztatás nélkül is tapasztalható: a sok eső, a megáradt folyók és a meleg időjárás miatt egyre több helyen és gyorsabban fejlődnek a szúnyogok – de elszaporodásuk ellen sokat lehet tenni azzal, ha a lakókörnyezetünkben lévő, vízzel teli vödröket, kaspókat kiürítjük. E héten egyébiránt az országban összesen 86 ezer hektáron, mintegy 216 településen permetezik a kifejlett szúnyogokat.

Vezető képünk illusztráció!