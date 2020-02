A város házában jártak az Arany János Óvoda és Általános Iskola fiataljai

A karzaton történelmi zászlók – Szent Istvántól napjainkig – merednek az ég felé, a fal előtt első királyunk és Árpád vezér szobra áll. Ez a Városháza díszterme.

Itt a történelem megelevenedik. A helyiség falán immár hét éve tisztán kivehető minden egyes vonás: évszámok, rendelkezések, törvények, történések. Az egyik falon életkép 1222-ből: II. András magyar király a Csúcsos-hegyen, a város határában kiadja az Aranybullát. Székesfehérvár fontos eseményei 900-tól egészen 1919-ig nyomon követhetők a teremben, 1938 óta.

Nem volt ez mindig így: az 1950-es években – az akkori politikai gondolkodásmód miatt – olvashatatlanná vált a lejegyzett történelem. Hat réteg vakolat fedte ezeket a sorokat, melyeket hét évvel ezelőtt restaurátorok adtak vissza az élőknek.

Az időutazásban Mészáros Attila alpolgármester segített nekünk, valamint a hétfőn idelátogatott honvédelmi szakkörös gyermekeknek. A fiatalok az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI-ből érkeztek.

– Célunk, hogy a 2014 óta működő szakkör keretében megismertessük a gyermekekkel a magyar nép eredetét. Úgy vélem, a honvédelmi nevelés először otthon, a mondókák és a magyar népmesék megtanulásával kezdődik – erre azonban sajnos nem mindegyik gyermekünknek van lehetősége, hiszen egy részük gyermekotthonokban él – mondta el Szabó Anita gyógy-

pedagógus, szakkörvezető, egykori hivatásos katona.

Imígy Mészáros Attila alpolgármester a múltról is szólt. Elmondta: Székesfehérvár hosszú évtizedek óta katonaváros – és az is marad: újonnan Budapestről a Magyar Honvédség teljes vezetése ide fog költözni –, s a város büszke arra is, hogy az 1938-ban megépített terem az ország-gyűlés utolsó fehérvári ülésére emlékeztet. Arra, hogy itt adták törvénybe: augusztus 20-a mindenkoron Szent István ünnepe legyen!