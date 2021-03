A vakcinával kapcsolatos kérdésekre válaszol Cser-Palkovics András

Székesfehérvár polgármestere közösségi oldalán gyűjtötte össze és válaszolta meg a legfontosabb kérdéseket a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban, melyet változtatás nélkül közlünk.

„Sok kérdést kapok a vakcinák és az oltási program kapcsán, így ezeket itt is, bővebben is megválaszolnám. 4 alapvető dolog kell a sikeres oltási programhoz: vakcina, amit be lehet adni, egészségügyi szakember, aki azt beadja, hely, ahol beadják és persze regisztráló, aki kéri az oltást. Nézzük melyikkel, hogy állunk városunkban: 1. Hely van. Oltási pont annyi van és annyi lesz, amennyire szükség van. Az egészségügyi intézmények alkalmasak erre a célra, de ha kell, akkor természetesen az oltási pontok száma bővíthető, erről az oltási programot szervező állami szerveket tájékoztattuk. A nagy befogadású helyek is (pl. stadion, tornatermek, csarnokok, művelődési házak stb.) szükség esetén rendelkezésre állnak. 2. A program kulcsszereplői az egészségügyi szakemberek, hiszen csak ők adhatják be az oltást. Köszönet nekik, hiszen megfeszített munkát végeznek minden nap! Az oltás hétvégenként, de a holnapi ünnepen is folyamatosan zajlik. A Belügyminisztérium azt kérte az önkormányzatoktól, hogy biztosítsunk önkénteseket, akik a program adminisztrációjában nyújtanak segítséget, ezzel is gyorsítva az oltási folyamatot. Önkormányzatunk ezt haladéktalanul megszervezte, annyi embert adunk, amennyire az állami szerveknek szükségük van. Ez jelenleg 27 embert jelent a háziorvosoknak, illetve a kórháznak, további 100 fő készenlétben, rendelkezésre áll. Büszke vagyok az önkéntesekre, és ezúton is köszönöm nekik! 3. Jól halad szerencsére a regisztráció is. Eddig több mint 3 millió magyar regisztrált az oltásra, számuk pedig folyamatosan emelkedik. Önkormányzatunk oltási kampányt indított, ennek legújabb kisfilmje a https://fb.watch/4dD_X_7PwW/ linken megnézhető.

Kérem, hogy ha még nem tették, feltétlen regisztráljanak az oltásra! https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra

4. Jól látható tehát, hogy a szűk keresztmetszetet csak a vakcinák száma jelentheti, hiszen csak azt a vakcinát lehet beoltani, ami rendelkezésre áll. Ami érkezik az országba, azt gyorsan be is adják a szakemberek, mostanáig 1.319.000 oltást adtak be. Ez népességarányosan kiemelkedően magas szám globálisan is és második az Európai Unióban. De az is látszik, hogy sok munka van még előttünk, mire az átoltottsági szint eléri a szükséges mértéket. A pontos székesfehérvári átoltottsági adatokról az önkormányzatnak nincsen hivatalos információja, a háziorvosoktól kapott tájékoztatás szerint azonban a beoltottak száma szerencsére folyamatosan emelkedik. Az oltás két fő ágon zajlik. A központi oltási pontokon (pl. kórházi rendelőintézet) és a háziorvosokon keresztül. A háziorvosok közvetlenül kapják meg az állami szervektől az újabb és újabb vakcina szállítmányokat, az azok számához igazodó listákat, azoknak a nevével, akik regisztráltak és akiket az adott vakcinakerethez illeszkedően koruk, krónikus betegségük alapján a háziorvos behívhat oltásra. Hogy kik kerültek eddig behívásra, az függ az adott háziorvosi körzet nagyságától, az ott leadott kártyaszámtól, a korösszetételétől, a krónikus betegek számától, ezért lehet eltérés az egyes körzetek között.

Egyértelmű, hogy az emberi élet nem mérhető pénzben és most nincs helye üzleti és ideológiai küzdelemnek, ezért a vakcinának nem a származási helye, nem az ára a legfontosabb, hanem hogy ellenőrzött minőségű legyen és érkezzen minél gyorsabban. A nemzetközi és magyar szakemberek mindegyik vakcinagyártmányhoz pontos kritériumokat állítottak fel, aszerint, hogy melyiket kinek lehet beadni. Bízzunk a hozzáértők, a tudósaink, orvosaink szakvéleményében, és ne feledjék el: azok az embertársaink, akik most lélegeztetőgépen vannak, az életükért küzdenek, vagy maradandó károsodást szenvedtek a koronavírus fertőzéstől, minden bizonnyal bármelyik gyártmányú vakcinát elfogadták volna. Nyomatékosan kérek tehát mindenkit: ha még nem tette, regisztráljon az oltásra és amint megkapta a lehetőséget, adassa be magának a vakcinát!”

A polgármester eredeti bejegyzését itt olvashatják: