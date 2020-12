A turizmusban tudni kell mindent földrajzról, kultúráról, történelemről és az emberi jellemről is

Aki a jövő tanévben vagy azt követően lesz diák az I. István Technikum turisztikai ágazatán, hét év után akár két szakmával, több nyelvvizsgával és egy érettségivel léphet ki a nagybetűsbe.

Biró Mihályné az I. István Technikum turizmus-pedagógia munkaközösségének vezetője, maga is gyakorló idegenvezető. Ő és az iskola igazgatója, Lovász Katalin avatta be lapunkat szakmai képzésük részleteibe.

– A következő tanévben már nyelvi előkészítővel indul az egyik turisztikai osztályunk, azt követően pedig mindegyik e szakon. Az ide beiratkozó gyerekek turisztikai-vendéglátás ágazati képzést kezdenek el. – mondta el Lovász Katalin.

Miután a tizedik évfolyam végén leteszik az alapvizsgát, azután nagy dózis turisztikai képzést kapnak, ezt megelőzően szakmairányt kell választaniuk a diákoknak.

– Én ezt rövidre fogom zárni, mert nyilván mindenki idegenvezető szeretne lenni. Erre fogom azt mondani, hogy nem is ajánlom fel ezt a szakmai irányt, mert egyszerűen képtelenség előteremteni az ehhez szükséges feltételeket – mondta az intézmény vezetője. – A diákok így megszerzik a turisztika technikus végzettséget, a szervező, értékesítő szakmairánnyal, utána, felnőttképzés keretében, de akár nappalin is, el tudják majd végezni a szükséges tananyagegységeket, és le tudnak vizsgázni idegenvezetőként is – fogalmazott.

A két szakember szerint egy 18-20 éves diák még nem tud idegenvezető lenni, ezért is terelik őket előbb a másik, a szervezést, értékesítést tartalmazó szakmairány felé.

Milyen egy jó idegenvezető? Biró Mihályné szerint erős benne az empatikus készség, felismeri, hogy melyik utassal, melyik vendéggel, hogyan kell bánni. Vagyis egy kész idegenvezető nagyon jó emberismerő.

– Amikor egy úton, több napig össze vagyunk zárva, kialakulhatnak konfliktusok: nagyon jó konfliktuskezelő képességgel kell rendelkeznie – tette hozzá. – Természetesen elsődleges a szakma tudás. Tudnia kell, hogyan kezelünk egy csoportot, hogyan mutatunk be egy látványosságot. Mindenképpen kell idegenforgalmi, földrajzi ismeretekkel rendelkeznie, és nemcsak a saját hazájáról, hanem a világról. A művészet, a

kultúr- és vallástörténeti ismeretek is fontosak. A csoport kohézióját is az idegenvezetőnek kell megteremtenie: össze kell tartani az együtt nyaraló embereket, hogy az út, a nyaralás élménnyé váljon, amikor hazatérnek, jó emlékekkel gondoljanak vissza, és ajánlják majd az utaztató irodát – mondta.

Biró Mihálynét mint gyakorló idegenvezetőt is faggattuk. Szavaiból kitűnt, imádja Székesfehérvárt, s tud is mindent a történelméről. Elmondta azt is, hogy Európa minden országában megfordult, ha másként nem, hát átutazóként; de inkább mint idegenvezető. Kedvencei között van – lévén német szakos bölcsész is – Németország és Ausztria, így egyben: a szépségük, történelmük, a látnivalóik és az emberek miatt. Skóciának a természetközeliségét szereti: – Amikor kimegy az ember Skóciába, megnyugszik. Mérföldeken keresztül nem látni mást, csak a természetet. Ez kell a léleknek.

Bosznia-Hercegovina is különleges: – Az emberek miatt. Két entitás van Boszniában, keveredik a keresztény, szerb-ortodox kultúra a muszlim kultúrvilággal. A politika nagyon sok rosszat vitt a balkáni országokba, de ha az ottani emberekkel beszélgetünk, kiderül, hogy „csupa szív, szeretet” mindenki!