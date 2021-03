A turbinák ellenőrzése járvány alatt sem állhat le, Pál Károly ismét a tengeren

Károlynak ez már a sokadik turnusa, hiszen 2019 áprilisa óta ellenőriz drónokkal szélerőműveket az Északi-tengeren, ám minden alkalom más. Mivel jelenleg a koronavírus harmadik hullámában vagyunk, arra voltunk kíváncsiak, milyen előírásoknak kell megfelelniük most a mondhatni semmi közepén dolgozó szakembereknek.

– Mivel én egy úgynevezett kritikus infrastruktúrán dolgozom, egy picit más szabályok vonatkoznak rám, mint egy átlagemberre. Még Budapesten el kellett végeztetnem egy koronavírus tesztet, 72 óránál régebbivel ugyanis nem szállhattam fel a repülőre. Emellett egy antigén teszten is át kellett esnem. Mindezekről egy angol nyelvű tanúsítványt kellett kérnem és csak ezek birtokában léphettem be a Brüsszeli Nemzetközi Reptérre, ami az Európai Unió intézményeinek megközelítése végett Európa egyik legfontosabb reptere, arról nem is beszélve, hogy ez Belgium illetve Flandria legnagyobb és legforgalmasabb légikikötője. Normál esetben, most ugyanis mondhatni a közepesnél is kevesebben voltak (erről Károly lenti videójában olvasóink is meggyőződhetnek) – kezdett bele beszámolójába a drónszakértő, majd hozzátette, a belga pandémiás központban is regisztrálnia kellett, ahol pontosan tudták, hogy melyik kikötőbe, melyik hajóra érkezett.

– Brüsszelből sokat nem láttam, a reptérről taxival egyből Ostendbe (vagy ahogy a helyik mondják Oostende-be) mentem. Az autóban egy plexifal választott el a sofőrtől. Annyit azonban tapasztaltam Brüsszelből, hogy a tömegközlekedésen végig maszkot kell hordani, és a városban mindenhol kézfertőtlenítők voltak. Egy napot töltöttem Ostendben, ami egy tengerparti város, emberekkel csak héba-hóba találkoztam, az élelmiszerüzleteken kívül minden zárva volt. Kijárási korlátozás náluk is létezik, éjfél és hajnali öt között tilos az utcára menni.

Károly jelenleg harmadik hete hajózik az Esvagt Mercator fedélzetén egy 30 fős nemzetközi legénység tagjaként, vele utaznak belga, holland, dán és lengyel nemzetek fiai.

– 55 turbinát kell ellenőriznünk, ami önmagában nem lenne egy hatalmas feladat, de nagyon sokszor futunk bele rossz időjárási körülményekbe, ami miatt nem lehet felszállni. Annyi biztos, hogy addig kell a hajó fedélzetén maradnom, amíg nem teljesítjük a kiadott tervet. Hetente egyszer megyünk ki a kikötőbe, de a hajót akkor sem hagyhatjuk el, különben ismét át kell esnünk a teljes tesztelési folymaton, erre pedig senki sem vágyik. Egy úgynevezett sétálóutunk van a kikötőben, ami nem több egy betonplaccnál, ha meg akarjuk mozgatni a csontjainkat, ide vonulhatunk ki.

Károlyt itthon édesanyja, felesége és gyermekei várják, így számára nem is kérdéses, hogy amint átlépi a magyar határt, rögtön tesztelni megy. Számára a család biztonsága az első. Emellett nagyon várja már, hogy megkaphassa a koronavírus elleni oltást, hogy mielőbb visszatérjen minden a régi kerékvágásba.