A Tóhely-dombhoz is eljutott a méltó elismerés

Fejér megye hét legszebb természeti csodáját kerestük, olvasóinknak hála pedig meg is találtuk őket.

Szerencsére nem kell messzire mennünk, hogy szépséges tájakban gyönyörködhessünk. Bizonyíték erre, a nagy népszerűségnek örvendő A megye 7 csodája játékunk is, melynek negyedik helyezettje nem más, mint a magyaralmási Tóhely-domb. A 81-es főúttól északnyugatra fekvő település hegye harmónikusan illik a tájba, pazar panorámát nyújtva a körülötte elterülő hamisíthatatlan környékre. A régi időkben itt húzódó hatalmas tónak ugyan már csak az emléke maradt, a terület mégis megőrizte változatos külsejét. Találhatunk itt kavicsbányát, anno a TSZ által fenyővel beültetett vidéket, valamint a déli oldal leejtőjén húzódzkodó szőlőhegyet. Legfőbb értékének a természetközeli sziklagyepet lehet mondani, annak minden jellemző növényeivel; úgy mint Tavaszi hérics, Árvalányhaj és egyéb len fajok.

Az 1999 óta helyi jelentőségű védettségi szintet élvező, körülbelül 20 hektárnyi természeti terület a Magyaralmási Agrár Zrt. tulajdonában van. A Fejér Megyei Hírlap plakettjét hétfőn, kora délután adta át Pásztor Zoltán főszerkesztő-helyettes Németh Sándornénak, a Magyaralmási Agrár Zrt. cégvezetőjének. A díjátadón megtudtuk, hogy a Tóhely-domb igen kedvelt kirándulóhelye nemcsak a helyieknek, de a környékbelieknek is. Sokan járnak ki biciklivel, könnyen és egyszerűen megközelíthető két keréken Csókakő és Mór is. A hegy legmagasabb pontja 231 méter magasan van, így csodálatos kilátásban lehet része bárkinek, aki kilátogat ide. A régebbi időkben majálisok közkedvelt helyszínéül is szolgált, az akkor még részben kopasz, részben pedig füves terület.

Télen remek szánkózóhelyként ismert

Az idő múlásával megváltoztak a terepviszonyok, nőnek bokrok, színesedik a táj. Tavasszal pedig csak úgy ontja magából a szebbnél szebb virágokat a ma már kevésbé kihasznált terület. Fellelhetünk itt tengernyi méreteket öltött Árvalányhajat, Selymes boglárkát, és a helyi természetvédelmi őrök egyik kedvelt növényét, a rózsfélék családjába tartozó Törpe mandulát is. Állatvilágában nem tér el az ilyen területekre jellemező fajoktól, a Tóhely-domb lakóhelyéül szolgál őzeknek, szarvasoknak és olykor még vaddisznóval is lehet találkozni. A körülbelül 20 hektárnyi terület nem áll művelés alatt, esős időben gépjárművel nehezebb a megközelítése. A látványos terület déli oldalán szőlő fut végig, de mint Ilonka néni elmesélte nekünk, sajnos egyre kevesebben szeretnének foglalatoskodni ezen a területen a mostani generációból.