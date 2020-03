A több falus összefogás pert nyert a beutalási renddel kapcsolatban

A seregélyesi polgármesteri hivatalban péntek délelőtt már egy jogerős határozat hevert az asztalon. A perközösség egy kis létszámú sajtótájékoztatón ismertette a megváltozó beutalási rendről szóló közigazgatási határozat elleni győztes per részleteit.

Összesen hat település, Tác, Csősz, Soponya, Káloz, Sárosd, Seregélyes volt érintett a perben, melynek határozata péntek emelkedett jogerőre. Témája az abai kistérségi betegellátó központ, és annak kirendeltsége volt. Emlékeztetőül, Sárkeresztúr, Sárszentágota, valamint a fent említett hat település betegei a tavaly augusztus végén meghozott határozat előtt szabadon választhattak, hogy Székesfehérvárra vagy az abai betegellátóba mennek. Alapvetően minden községnek egy ügyeleti és betegellátója lehet, ám az abai medikai intézmény EU-s pályázat útján jött létre, ez pedig lehetővé tette, hogy mindkét városban gond nélkül fogadják a kistérség betegeit. Ez a kettősség választási lehetőséget nyújtott a lakosok számára, s ezt szerették is. Aba felé több községnek is járhatatlan útjai voltak, noha a kiírásnál Aba megígérte többek között Seregélyesnek és Tácnak is, hogy megépíti a városba vezető utat. A tömegközlekedéssel is probléma van, hiszen több helyen nincs is, ahol igen, ott a folyamatos járatbiztosítás nincs megoldva.

Így tehát az autó nélküliek jobban jártak Fehérvárral, hiszen 20-30 perc alatt beért a busz az orvosi rendelőhöz, Aba esetében viszont ez több órát jelentett, így csak annak érte meg utóbbit választania, aki saját járművel rendelkezik. A határozat óta ráadásul sokszor a fehérvári rendeléseknél is visszaküldték a pácienseket Abára, hogy ott kezeltessék magukat.

– Eleinte arról volt szó, hogy a kettősségre, azaz az ellátás helyszínei közti választásra végig lehetőség lesz, s hogy ennek a fenntartását Aba vállalni fogja. Az elmúlt 10 évben változtak a finanszírozások, és az önkormányzatok helyzete sem a régi már, épp ezért tisztában voltunk vele, hogy egyszer eljön az a pont, amikor ehhez a többi településnek is hozzá kell járulnia – mondta el Dunkl Gergely, Sárosd polgármestere, aki azt is bővebben kifejtette, hogy ez a rendelet csupán a betegellátóra vonatkozik, az ügyeletre nem. Felidézte, hogy Sárosdon egy jól működő ügyelet volt, ám ez megszűnt, s már az orvosi ügyeletet is Aba látja el. Ám hiába nyerte meg nemrégiben a perközösség az ügyet, jelenleg a vészhelyzet miatt nem lehet látogatni az abai intézményt, továbbá Juhos Gabriella is átadja a vezetési feladatokat másnak – az utódja egyelőre még nincs meg. December 31-ig van fenntartási kötelezettsége a járóbeteg-ellátónak, addig tehát a településeknek fenn kell tartania az orvosi központot.

Horváth Tamás, Tác polgármestere hozzátette:

– A legutóbbi finanszírozási összeg 8,7 millió forintról szól, ezt kellene az ellátóhoz tartóhozó községeknek vállalnia, hogy a betegellátó továbbra is olajozottan, gond nélkül működhessen. Jelen pillanatban, a járvány terjedése és az önkormányzatokra mért hatásai miatt nem tudunk pontosat mondani. Nem zárkózunk el semmitől, de most teljes bizonyossággal nem tudjuk azt sem mondani, hogy támogatjuk, de azt sem, hogy nem tudunk beszállni a finanszírozásba. Most itt a vírus, és ez emészti fel mindenkinek a legtöbb energiáját. Kifejtette azt is, hogy a betegellátónak szüksége lenne nemcsak egy jó orvos szakemberre, hanem egy menedzserre is egyben, aki az egész központot felelősségteljesen tudja vezetni. Szükség lenne a járvány utáni időszakban is minőségi doktorokra, hogy az emberek változatlanul pozitívan és örömmel látogassák az ellátót. Horváth Sándor, a kilenc falut összefogó seregélyesi polgármester szerint ez a jogi procedúra nem záródott volna sikerrel, ha nem bíznak meg egy megfelelő ügyvédet, aki minden tőle telhetőt megtett, nem volt rest papírokat és információkat kérni az ügyről, s ezért mind hálásak.