A tervek szerint 2022-re megújulhat a Móri út érintett szakasza

A déli összekötő út építése után a Móri út következhet. A maradványösszeg átcsoportosítására a pénteki közgyűlésen tesz javaslatot a polgármester.

A Szent Sebestyén-templom előtt állva egy-egy teherautó elhaladása is rendkívül nagy zajjal jár, ez is mutatja, mekkora szükség van a Móri út felújítására. Ez az itt közlekedők mellett a környéken élők mindennapjait is megkönnyítené, ugyanis jelentősen csökkennének a közlekedéssel járó alapzajok. A régóta várt beruházás első üteme a déli összekötő út közbeszerzésénél keletkezett forrásmaradvány terhére valósulhat meg.

Felújítják az út- és járdaburkolatot, új körforgalmi csomópont épül

– A déli összekötő út közbeszerzési eljárásának lezárásához minden jogi dokumentum megérkezett, így azt érvényesen és eredményesen lezárjuk pénteken. Valamikor az ősz folyamán, a szerződések aláírása után ez a beruházás el is kezdődhet, amelyhez a teljes forrás rendelkezésre áll – mondta Cser-Palkovics András polgármester, aki hozzátette, a déli összekötő út maradványösszegének felhasználására azt a javaslatot teszi, hogy a pénzt a Móri út felújításának elindítására fordítsa a város. Az erre benyújtandó pályázatról már a pénteki közgyűlésen döntés születhet.

– A világjárvány első hullámának kivédése után azt hiszem, hogy különleges jelentéstartalommal bír az, hogy a város fogadalmi temploma, a Szent Sebestyén-templom előtt jelenthetünk be egy olyan beruházást, amely szintén azért valósulhatott meg, mert a pandémia miatt mérséklődtek a piaci árak – fogalmazott Vargha Tamás országgyűlési képviselő. A tervdokumentációk elkészítése még idén ősszel, a kivitelezéshez szükséges jogerős engedélyezés lezárása pedig 2021 tavaszára várható. Ezt követően indulhat meg a kivitelezés előkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása. A helyszíni munkálatok előreláthatóan hét hónapot vesznek igénybe, az érintett útszakasz teljes megújulása 2022-re várható. A fejlesztés a Dózsa György út 3.-tól a Móri út 42.-ig tart. Felújítják az út- és járdaburkolatot, s új körforgalmi csomópont épül a Zichy liget és a Móri út kereszteződésében. Az út egyik oldalán kerékpárutat is kialakítanak, így a Móri úton már csak az egyik irányban lesz parkolósáv. Átépítik továbbá a közvilágítást, valamint az ivóvíz- és szennyvízvezeték teljes rekonstrukciójára is sor kerül.

Nagy Zsolt, a közlekedési iroda vezetője elmondta, erre a rövid szakaszra magas összeget hagytak, ugyanis a beruházást a közműépítés jelentősen drágítja. A Dózsa György út és a Móri út közti szakasz biztosan belefér a költségvetésbe, továbbá lehetőség szerint a Szent Vendel utcai körforgalmi csomópontig szeretnék továbbvinni a felújítást. A projekt kapcsán Földi Zoltán önkormányzati képviselő a felsővárosiak nevében köszönetét fejezte ki.