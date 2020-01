A temető egyik fele hamarosan megújul Szabadhídvégen

Még ebben az évben szebb külsőt kap a szabadhídvégi temető református része.

Bár a település határában fekvő sírkert önkormányzati tulajdonú, a fenntartással a református és a katolikus egyházközséget bízták meg. A Magyar Falu Programban mindhárom érintett pályázatot nyújtott be, azonban a döntési időszak lezárultát követően csak a református egyházközség dokumentumait, elképzeléseit bírálták el pozitívan. Balogh Márk Dávid lelkész lapunk kérdésére elmondta: ekképpen ötmillió forint érkezett hozzájuk.

– Noha az eredeti tervünk az volt, hogy a sikeres pályázatokat követően a teljes temetőt be tudjuk keríteni, most egyelőre csak a mi részünkön valósíthatjuk meg ezt az elképzelést. A kapott összegből tehát egyrészt egy betonoszlopok által tartott drótkerítést, valamint egy kovácsoltvas kaput tervezünk a területre, illetve a jelenlegi földút helyén egy murvás utat alakítunk ki – mesélt a tervekről a lelkész.

Mivel a két temetőrész – a református és a katolikus – lényegében összeér, sikeres pályázat, netán elegendő forrás rendelkezésre állása esetén az utat és a kerítést természetesen utóbbi irányba is folytatni fogják. Addig a református rész lesz a rendezettebb.

– Az önkormányzati pályázat előbb tartaléklistára került, majd elutasították – értesültünk Pap László polgármestertől. – Pedig a ravatalozónál egy urnafalat és egy kőkerítést szerettünk volna kialakítani – tette hozzá az elöljáró.

A református részen leg­előbb várhatóan tavasszal kezdődnek meg a munkálatok. Balogh Márk Dávid úgy látja, a nyári határidőig be is tudják fejezni a kivitelezést – ennyi idő elég a kerítés, a kapu és az út elkészítéséhez. A lelkész időközben már felvette a kapcsolatot több kivitelezővel is, hogy árajánlatot adjanak. Közbeszerzési eljárást nem kell indítaniuk.