A távhő a társasházak számára is alternatívát jelent

Közel félmilliárd forint beruházás révén korszerűsítették Fehérváron a Szedreskerti Fűtőművet: a három darab új, 5 MW-os, kondenzációs gázkazán sajtónyilvános átadását hétfőn tartották.

Az eseményen jelen volt Cser-Palkovics András polgármester is, aki felidézte, hogy korábban bár az önkormányzat tulajdonostárs volt a város távhőszolgáltatójában, de menedzsmentjogokkal nem rendelkezett. A közszolgáltatás minősége és biztonsága pedig csak a közösségi tulajdon által garantálható. A kormány segített abban, hogy ez megvalósuljon. A polgármester elmondta azt is, hogy miután pár évvel ezelőtt döntés született a Király sori hőtermelés megszüntetéséről, az ottani fűtőmű kiváltásán folyamatosan dolgoznak, s már nincsen messze az idő, amikor az ottani fűtőmű már tartaléknak sem kell.

Az új koncepció kihívás elé állítja a közszolgáltatót

A szedreskerti új kazánok éves átlagos hatásfoka 100 százalék, ami 6-7 százalékkal magasabb, mint a Király soron üzemelő, kiváltásra kerülő berendezéseké. Ezáltal évente 70 tonnával csökken a város légterébe kibocsátott szén-dioxid mennyisége – hangsúlyozta Cser-Palkovics András.

Az, hogy a Fehérvár távhőhálózatába több pontról táplálják be a meleg vizet, új kihívást jelent, meg kell teremteni a fűtőművek, fűtőerőművek optimális kooperációját – jegyezte meg az átadás alkalmával Szauter Ákos, a szolgáltatást ellátó Széphő Zrt. vezérigazgatója. Ha a Bakony utcai fűtőerőműben szükséges további fejlesztés is megvalósul, akkor a nyári karbantartás alatt is lesz meleg víz valamennyi távfűtéses lakásban – tette hozzá.

A polgármester lapunk kérdésre válaszolva elmondta: a távhő már árban is versenyképes az egyéb fűtési módokkal, s az önkormányzat szeretné, ha az ellátottak köre tovább bővülne.

A távhőszolgáltatáshoz történő csatlakozás a társasházak számára is alternatíva. Ez esetben nem lesz szükség kéményre és a Széphő – az év 365 napján – 24 órás szolgáltatást nyújt az esetleges hiba elhárításában – fogalmazott az FMH-nak nyilatkozva a vezérigazgató.

A szedreskerti kazánok a Bakony utcai és a Tóvárosi fűtőerőművekkel kiegészülve jelenleg a város távfűtéséhez és használati meleg vízzel történő ellátásához szükséges hőenergia 95 százalékát állítják elő. A Király sori, még működő kazánok csak csúcs­időben jelentkező igények kiszolgálását, illetve az üzemi tartalékot biztosítják.

