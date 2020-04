A társasházak nem hívhatnak össze közgyűlést, szavazni viszont muszáj

Lemondott a takarítónő? Beáztak a lakások? Számos olyan sürgős esetben kell intézkedniük a társasházi képviselőknek, amelyek nem tűrnek halasztást. Személyes részvételt igénylő közgyűlések azonban nem tarthatók, de a lakók szavazatait máshogy is meg lehet szerezni.

A járványügyi vészhelyzet kihirdetésével mindenkiben, így a társasházkezelőkben és a társasházban élők körében is felvetődött a kérdés, hogy a közgyűlések megtarthatók-e, kezdi Szollár-Kaczur Beatrix társasházkezelő, akit arról kérdeztünk, vajon sürgős és fontos ügyekben milyen módon lehet intézkedni egy társasház életében. Hiszen normális esetben ilyenkor tavasszal már javában zajlanak mindenhol a közgyűlések, tekintettel arra, hogy a társasházi törvény előírása alapján minden év május 31-ig beszámoló, illetve tervező közgyűlést kell tartani. De most más a helyzet…

A közgyűléseket el kell halasztani, ugyanakkor vannak sürgős esetek

– Azt gondolom, valamennyi kollégám nevében mondhatom, hogy ezt a bizonytalanságot törte meg a kormányrendelet, mely egyértelmű eligazítást adott a teendőkkel kapcsolatosan. A Társasházak és Társasházke­zelők Országos Egyesületének (TTOE) már a vészhelyzet kihirdetésével egy időben többen tették fel a kérdést, és az egyesület jogásza, Bék Ágnes is elmondta, hogy az operatív törzs ajánlásának megfelelően a közgyűléseket el kell halasztani. Viszont – áll az egyesület nyilatkozatában, amit szó szerint idézek – „a jelenlegi veszélyhelyzetben mód van arra, hogy a társasházi törvény 40. paragrafusában foglalt rendelkezéssel éljenek, vagyis – amennyiben a társasház szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik – írásbeli szavazás útján fogadják el és hozzanak döntéseket olyan folyamatban lévő ügyeikben, amelyek nem tűrhetnek halasztást”.

Ilyen lehet például a szükséges kazáncsere vagy akár a gázhálózat felújításának terve a nyári időszakban. De saját tapasztalat, tehát az életből vett példa az is, hogy felmondott a takarító és új vállalkozót kell kiválasztani a beérkezett árajánlatok alapján. A mostani helyzetben ugyanis a takarításra különösen nagyon érzékenyek az emberek. De volt olyan is, hogy félig leszakadt egy úgynevezett kéményseprőjárda, amelynek leszerelési költsége meghaladja a közös képviselői döntéskört – viszont balesetveszélyes és szükséges az eltávolítása. Persze majd ha a helyzet normalizálódik, akkor lehet dönteni a pótlásáról árajánlatok alapján, de az nem életbe vágó – fogalmaz a szakember, aki szerint a szabályoknak megfelelően lebonyolított írásbeli szavazással – ahol a közös képviselő minden felvetődő kérdést érintően tájékoztatást ad a tulajdonosoknak – bármilyen azonnali megoldást igénylő kérdésben lehet megnyugvást hozóan dönteni. Más társasházkezelő szervezet is megfogalmazta a kormányrendelet kapcsán ajánlásait a tagjainak. A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Egyesülete (LOSZ) többek közt kitért arra is, hogy az egyes társasházaknál kidolgozhatók akár az elektronikus levélben történő szavazás feltételei is, de ez a fizikai feltételek (szoftver, hardver) hiányában sok helyen nem megvalósítható. Akár lehetőség van arra is, hogy az írásos és az elektronikus szavazás lehetőségét vegyítse a társasházkezelő. Ám az egyesület szerint a legtöbb szövetkezetnél, kezelőnél nem adottak az elektronikus szavazás feltételei, s most ennek kiépítését jelen járványügyi helyzetben nem is javasolják.

Elektornikus úton?

– Ha a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) megengedi, akkor erre van lehetőség, de mindenképp az SZMSZ írásbeli szavazásra vonatkozó előírásai az irányadók. Illetve ha nincs SZMSZ, akkor a meghívóban kell pontosan rögzíteni, milyen módon, milyen határidővel kell szavazni, hogyan történik a szavazás eredményességének megállapítása és annak kihirdetése. Nekem van olyan társasházam, ahol az SZMSZ-ben külön kiemeltük, hogy a tulajdonosok értesítése elektronikus úton történik, náluk például könnyebben megoldható lenne egy elektronikus szavazás – tette hozzá a fehérvári szakember. Sok helyen viszont, emeli ki, nehéz kérdés az elektronikus levél, mert a nyugdíjasok nagy része nem használ számítógépet.