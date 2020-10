A társasházak esetében van, ahol jelentősen nőttek a kiadások a járványhelyzet miatt

A rendszeres takarítás, fertőtlenítés jelen időszakban nemcsak az otthonunkban fontos, hanem a közösségi helyiségekben is. A társasházak takarítására ajánlást fogalmazott meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

A társasházakról szóló törvény értelmében a társasházak kezelése és az ezzel járó kötelezettségek ellátása a közös képviselő feladat- és hatáskörébe tartozik, azonban mindannyian tehetünk saját és lakókörnyezetünk egészségének megőrzése érdekében. A Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásában arra kéri az érintetteket, hogy a társasházakban lehetőség szerint tartassák be a humán járványvédelmi előírásokat.

Jelen helyzetben a rendszeres fertőtlenítőszeres takarítással sokat tehetünk a vírus terjedésének megelőzéséért, illetve lassításáért és ezáltal a lakóközösség tagjainak egészségmegóvásáért.

A Népegészségügyi Központ ajánlást adott ki arra vonatkozóan, miként célszerű takarítani a társasházak közösen használt részeit

Javasolt a társasházakban és lépcsőházakban a virucid hatású fertőtlenítőszerek használata, amely a vírusok génszerkezetét kémiailag megváltoztató hatóanyagot tartalmaz, így azok elveszítik fertőzőképes hatásukat. Javasolt a járólapok tisztítása során a hipó használata. Attól függően, hogy milyen típusú vegyszert használunk, fontos betartani az adagolási arányokat és kivárni a behatási időt. A klórérzékeny felületek tisztítására biocid hatóanyagot tartalmazó felületfertőtlenítő szerek alkalmazása ajánlott.

Az általunk megkérdezett társasházi közös képviselő elmondta, jelenleg központilag nincs érvényben szigorított rendelet a társasházak takarítását illetően, azonban a tavaszi időszakhoz hasonlóan most is nagy figyelmet fordítanak a rendszeres fertőtlenítésre.

– Amit csak lehet, beleértve a korlátokat és a lépcsőházat is, rendszeresen tisztítunk, fertőtlenítünk. Márciustól május végéig ezt napi szinten megtettük. Hétköznap általában a megbízott vállalkozók, hétvégén a lakók végezték ezeket a feladatokat. Jelenleg a heti kétszeri, háromszori takarítással egyidejűleg végzünk fertőtlenítést is, de fel vagyunk készülve arra, hogy ezeket a teendőket szükség szerint napi szinten is el tudjuk végezni – mondta kérdésünkre Csárádi László közös képviselő.

A tisztítószerek beszerzése természetesen pluszköltségekkel is jár

Csárádi László lapunknak elmondta, egy négyszintes épületben lépcsőházanként átlagosan havi ötezer forint többletköltség halmozódik fel, ide értve a munkadíjat és a tisztítószerek megvásárlását. Ez az összeg lépcsőházanként eltérő, mint mondta, kollégáitól hallott olyan helyről is, ahol naponta négy-ötezer forinttal nőttek a kiadások, ám ezek a számok is reálisnak tekinthetők. Az általa képviselt társasházakban a pénzügyi tartalékokból kigazdálkodható ez a többletköltség, így jelenleg nem kell a lakóknak emiatt többet fizetniük.

A Népegészségügyi Központ ajánlása szerint kiemelt figyelmet kell fordítani többek között a kilincsek, a kapucsengő, a villanykapcsolók és a liftek hívógombjainak tisztítására. A lépcsőházat és a lift padlózatát javasolt mindennap de legalább minden másnap fertőtlenítőszerrel felmosni. A kórokozók számának csökkentése érdekében érdemes naponta több alkalommal szellőztetni. Ha a takarítást a lakók végzik, úgy a közös képviselő feladata a szükséges fertőtlenítőszerek, eszközök biztosítása.

A vírus terjedésének megakadályozására jó lehet a bejáratnál az érintést nem igénylő alkoholos kézfertőtlenítőszer-­adagoló, ennek hiányában a pumpás alkoholos kézfertőtlenítő szer kihelyezése.