A vasútállomásnál lévő liftek javítása a következő hetekben várható Fejérben

Többször fordult elő, hogy a lifttel rendelkező vasútállomásokon nem működött a felvonó. Rákérdeztünk a MÁV-nál, jelenleg mi a helyzet.

A fehérvári vasútállomás 2016 végére újult meg, a kivitelező a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. volt. Akkor három új peronlift és két csarnoklift is készült, amelyek közül azonban nem mindegyik működött megfelelően az elmúlt két évben. Legutóbb 2017 decemberében írtunk arról, hogy műszaki hiba miatt áll a lift, a problémára akkor megoldást ígért az illetékes.

Idén, 2019. január elején a MÁV elnök-vezérigazgatója foglalkozott a felvonók helyzetével egy interjúban. Kijelentette, hogy áprilisra az ország minden vasúti liftjének megfelelően kell működnie. Azt is megjegyezte, hogy a legtöbb problémás felvonó a székesfehérvári vonalon található. A múlt pénteken a fehérvári vasútállomáson járva azt tapasztaltuk: a csarnokliftek megfelelően működtek. Az ajtó mellett pedig arra vonatkozóan is volt kiírás, hogy meghibásodás esetén a forgalmi szakszolgálat segítségével lehet eljutni a peronhoz. Ehhez telefonszámot is adtak.

Rákérdeztünk a MÁV-nál arra, most mi a helyzet a liftekkel a megyét érintő vonalakon, illetve jelenleg ki felel a javításokért.

A vasúttársaság kommunikációs igazgatóságának válasza szerint a pályafelújítások során a liftek kiépítésével, majd azok karbantartásával korábban megbízott cég nem volt képes megfelelő megbízhatóságot garantálni. A hibabejelentések ellenére is hosszú ideig álltak a felvonók, ezért a MÁV 2017 decemberében – közbeszerzési eljárás keretében – új szolgáltatóval kötött szerződést. A karbantartóváltásnak már érzékelhető az eredménye: a működési statisztikai adatok szerint az utasforgalmi személyfelvonók üzemkészsége 2018 utolsó negyedévére 2017 végéhez képest több mint 10 százalékponttal javult.

A megyében jelenleg nem megbízhatóan működő három lift közül a gárdonyi javítása január közepére, a székesfehérvárié a hónap végére, a martonvásárié pedig február második felére várható a szerződött partner vállalása szerint.

A MÁV a hibás konstrukciójú felvonók közül leghamarabb a Budapest–Szé­kesfehérvár és a Budapest–Pusztaszabolcs vonalszakaszok felvonóit állíttatja helyre, így tovább javulhat a liftek megbízhatósága a fehérvári vonalon is.