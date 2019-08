A szűk környezet egyedülálló zsidó temetője a mezőszilasi

Most még látványosabb a 64-es főút melletti szántóföld egyik dombjának csúcsa: a kisebb facsoportosulást kőfal öleli át.

Mezőszilason jelentős számú zsidó lakos élt, akár a múlt évezredet, akár a háborút közvetlenül megelőző időszakot nézzük. A dombtetőn, a fák aljában található helyszín akkortájt még egy működő temető volt, de a világháborút követően, különösen az 1950-es évektől használaton kívülivé vált – tudtuk meg Magyar József polgármestertől.

Az elöljáró informált bennünket arról is, hogy a fűvel, fával benőtt helyszínen legalább 200 sírhely található, sok esetben emlékművel. A mementókon héber és magyar feliratok egyaránt láthatók.

– Idestova két éve már, hogy budapesti zsidó szervezetek képviselői érkeztek hozzánk, akik együttműködést ajánlottak fel nekünk. Arra kértek bennünket, hogy az önkormányzat mint területtulajdonos nyújtson be pályázatot a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) által kiírt „Zsidó temetők rekonstrukciós programjára”. Ha szükséges, segítenek a pályázatírásban és sikeres pályázat esetén az elvégzendő munkában is – tekintett vissza a polgármester. Az önkormányzat elfogadta az együttműködés lehetőségét, a felkínált segítség pedig valósággá vált, így másfél évvel a pályázat elnyerését követően a kivitelezés is megvalósulhatott.

– Első lépésként kőkerítést emeltünk a temető köré, majd a területet kívül-belül elrendeztük: a letört ágakat, elszáradt fákat eltüntettük, illetve egy három méter szélességű murvás utat alakítottunk ki az emlékhelyhez vezetve – taglalta Magyar József. A pályázat elnyerésével vállalták, hogy az előttünk álló tíz évben ők gondozzák a területet. Hogy a további hazai szabályozásoknak is megfeleljenek, a főút mellé még egy bejárót is készíttetniük kell, elkerülve az árok betemetését. A következő ütemben a síremlékek gondozásával szeretnének foglalkozni, amelyhez a MAZSÖK egy emléktábla elkészítésével is hozzájárul.