A szőlőünnepek déli hagyománya

A szüreti fesztiválok egyike-másika csaknem százéves múltra tekint vissza. Noha a felvonulások időpontjai területtől függően változnak, vannak közös pontok.

A szüret mint fogalom a 17. században vált általánosan ismertté, a szőlő betakarítása kapcsán. A Dunántúlon leginkább októberben kezdődtek a munkák, a kezdőnapok a szőlőfajták érési idejétől függően változtak, változnak. Megyénk egy részén az október 15-ei Terézia-napot célozzák meg – írja a Magyar Néprajzi Lexikon. A cikk arról is szól: már a 16–17. században is zenélés, nótázás hallatszott a megélénkült szőlőhegyekről – ez a 20. században csak fokozódott. Megjelentek a maszkos és dramatikus szokások, melyek a 18–19. századi uradalmi szőlőmunkások szokásainak mozzanatait vették mintául. A szüreti felvonulás, menet és bál a szőlőszedés utolsó napjához kapcsolódik.

Alapon még 1935-ből származó fotódokumentum is bizonyítja a több évtizedes hagyomány meglétét. Az akkori és az idei menetben egyaránt megjelentek a hagyományos vezetők (a céhek és a lakodalmak alakjai), valamint az olyan figurák, mint a vándorárus, úrfi vagy a cigány. A szőlőművelés mozzanatait a megidézett tolvajok és csőszök elevenítették fel. A csoportképeken 1953-ban maszkok is megjelentek, az 1957-es kordokumentumon lovaskocsik garmadái is láthatók.

S bár a maszkot a települések nagy részén elhagyták a szüretelők, a lovaskocsik jobbára megmaradtak. Az idén kilencvenéves Előszálláson is egymást követték a lóvontatta járművek, melyeken a zenekar és az alakoskodók ültek. A település szüreti felvonulásának különlegessége, hogy a háziak a tánccal megbolondított megállóhelyek mindegyikén vendégül látták az érkezőket. A kisbíró, Mészáros Bálint pedig nem volt rest a jövő nyáron házasodó Balogh Norbertet és Németh Szabinát éltetni.

„A kisbíró mostan a híreket dobolja!” – kurjantotta Vida Csaba egy traktor által húzott kocsiból. Az igari szüretnek szintén régi hagyománya van, mely ezúttal Csendesné Mészáros Szilvia főszervezőhöz kötődik. A menet itt modernizálódott: a lovaskocsik mellett munkagépek is segítik a vonulókat, akik között továbbra is megtalálhatók a vándorárusok vagy cigányok. Így a lovashintó végképp kiemelt helynek számít. Ezen Csendes János és Madarász Nikolett ültek bíróként és bírónéként, de a párost a jegyzőnek és jegyzőnének kikiáltott Király László és Királyné Csendes Anita is kísérte.

Mezőszilason negyvenöt éve Horváthné Gogán Jolán szervezi a rendezvényt, a helyi kulturális és ifjúsági egyesület berkeiben. Törekednek a hagyományok megtartására; lovaskocsis, néptáncos menetelők a szomszédos településekről (Lajoskomárom, Dég) is érkeznek ide. A biztonságra – Igarhoz hasonlóan – nagy hangsúlyt kell fektetniük, hiszen a 64-es számú főút nagy forgalmú. Tavaly 14 lovaskocsival, idén tízzel vonultak. Elöl a bírópár, Bencsik János és Lendvai Anikó menetelt, mellettük vajdaként Sztojka Bálint és Bálintné jelent meg. A menet zenésze Cseh Dávid, a kisbíró pedig Nagy Tibor volt. A nap – a hagyományokhoz hűen – mindenhol bállal zárult.