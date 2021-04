A szóbeli érettségik nélkül ugyan csökken a javítás esélye, de hamarabb túl lesznek a vizsgákon

A diákok összességében inkább örülnek a szóbelik elmaradásának. Most mindenki még erőteljesebben készül az írásbelire. Van olyan tárgy, például a testnevelés, ahol a tavalyi helyzettel ellentétben idén lesz gyakorlati érettségi is.

A kormány döntésének értelmében a járványügyi helyzet miatt 2021-ben is elmaradnak a szóbeli érettségi vizsgák. Kivétel persze van, a részletek a Magyar Közlönyben olvashatók. Abban az esetben például meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát, ha adott tárgyból csak szóbeli rész van, illetve vannak más előírások is. Továbbá olvasható, hogy a szóbeli nélkül is teljes értékű lesz minden vizsga, és az adott érettségikért is jár a nyelvvizsga.

A rendhagyó körülmények miatt érthető módon feszültek a fiatalok is

Vegyes tapasztalatok

A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium történelemtanára, Varga Júlia elmondta: tavaly is ez volt a helyzet, és vegyes tapasztalatokat szereztek. Átlagban ugyan nem sikerültek rosszabbul az érettségik, de néhány, lustaságra hajlamos diák már május előtt elengedte a tanulást. Azok viszont, akik komolyan vették, jól teljesítettek írásban is. A vizsgára közösen készültek, plusz írásbeli feladatokkal. Az emelt szinten – ezt tavaly sokan választották történelemből – nagyon szép eredmények születtek, hiszen ott fontosak voltak a pluszpontok is. Ám középszinten sem voltak nagy gondok. Néhány esetben elképzelhető, hogy lett volna lehetőség a szóbelin javítani, ám összességében nem született gyengébb eredmény a történelemvizsgán. Az biztos, hogy a tanulóknak így még kevesebb lehetőségük van szóban megnyilvánulni, éppen ezért a digitális oktatás ideje alatt is próbálnak figyelni arra, hogy szóban adjanak számot a tudásukról.

Júlia idén a művészetis osztályt érettségizteti, s úgy tapasztalja: akik eddig igyekeztek elkerülni a felelést, most azok is próbálkoznak, a fiatalok érettebb gondolkodásúvá váltak. Úgy érzi, nincs baj a felkészüléssel. Próderné Pálinkó Szilvia testnevelést tanít a Tópartiban. Ezt a tárgyat idén nem érinti annyira a változás, hiszen mind a szóbeli, mind a gyakorlati vizsgát megrendezik (tavaly a gyakorlati elmaradt). A normál állapothoz képest az a különbség, hogy az úszást és a küzdősportokat kivették a sportágak közül. Ez a középszintű vizsgánál 10 pont, az emelt szintűnél 20 pont mínuszt jelent. A diákok ugyan régóta nem voltak iskolában, ám a fenntartónál engedélyezték, hogy a végzősök február óta bejárhassanak és kis csoportban gyakorolhassanak.

Nehezebb vagy könnyebb?

A fehérvári Lánczos Kornél Gimnázium 12/c-s diákja Veszprémi Dóra, aki úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nem érte meglepetésként a szóbelik elmaradása. Szerinte mindenki számított rá. Ő maga egy kicsit sajnálja, mert esetleg jobbak lehetnének a jegyei, hiszen erőssége a szóbeli kommunikáció. Azt is tudja viszont, hogy ez nem minden diáknál van így: akad, aki kifejezetten stresszes felelés előtt. Nekik előny, hogy nem lesz szóbeli. Mégis, kettős érzés van benne és az osztálytársaiban, mert egy esetleges javítási lehetőségtől fosztotta meg őket a vírus, a helyzet. Ám cserébe hamarabb a hátuk mögött tudhatják ezt a feszültségekkel teli időszakot a digitális oktatással. Igaz, hogy nagyon segítőkész az összes tanár, ám otthonról, félig-meddig egyedül nehezebb felkészülni az érettségire. Bízik azonban benne, hogy sikerül, és társaival együtt ki tudják hozni magukból a maximumot, így pedig a szóbeli elmaradása nem jelent hátrányt. Dóra mindenből most vizsgázik, a kötelezők mellett angolt és etikát ír, emelt szinten magyarból ad számot a tudásáról.

Molnár Csanád Attila a Lánczos 12/b osztályába jár. Ő inkább örül annak, hogy nem lesz szóbeli, pedig így általában jobban teljesít, és szeret is felelni. Szóban azonban rákérdezhetnek olyan témákra, amelyek nehezebbek, s ez a fajta vizsga a szóban kevésbé jól megnyilvánuló diákoknak nem előnyös. Szerinte a javítási lehetőség nem annyira jelentős, hogy nagy gond lenne a szóbelik elmaradása. Ezzel a döntéssel ráadásul rövidül a vizsgaidőszak, aminek örülnek, mert már így is feszültek mind a vírus, mind a digitális oktatás miatt – mondta Csanád, aki magától a megbetegedéstől annyira nem tart. Eddig is bement dolgozatot írni, az előírásokat betartva.

Társaival azonban szeretnének már túl lenni az érettségin, s most az írásbelire készülnek gőzerővel. Neki csak a matematika, a magyar és történelem van, mivel angolból emelt szinten, oroszból pedig középszinten előrehozott vizsgát tett. A továbbtanuláshoz a magyarra vagy a történelemre lesz szüksége.