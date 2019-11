A szexnek is kell, hogy legyen kultúrája

Hetedik alkalommal startolt el a Döntésünk a jövő vetélkedő. Az ebben részt vevő középiskolás diákok szeptember óta készülnek a felelős szexuális magatartásról szóló versenyre, csütörtökön pedig eljött a döntő ideje.

A Döntésünk a jövő vetélkedőt hetedik alkalommal rendezték meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának, Székesfehérvár önkormányzatának, illetve a Székesfehérvár Egészségügyi Alapellátásáért Közalapítvány támogatásának köszönhetően. A rendezvény célja, hogy megfelelő irányba tereljék a fiatalokat, mert többségük teljesen tudatlanul indul el a szexualitással kapcsolatos úton. Tombolnak a hormonok és a média is azt sugallja, hogy központi kérdés a szex, illetve a szexualitás, de annak árnyoldalait nem mutatja.

A verseny két fordulója már lement, most a legjobb húsz csapat jutott el a Petőfi Kultúrtanszéken rendezett döntőre, ahol a fődíj egy-egy bérlet volt egy fehérvári könnyűzenei fesztiválra, de lehetett jegyeket nyerni kalandparkba is, valamint a sportszer-, illetve könyvutalványoknak is nagy sikere volt.

A rendezvény főszervezője, Pásztor László a Hírlap kérdésére elmondta: – A cél a kezdetektől fogva az volt, hogy a felelős szexuális magatartást próbáljuk meg elterjeszteni. Magyarországon sajnos elég gyakoriak azok a fertőző betegségek, amiket megfelelő felvilágosítással el lehetne kerülni. Évente két-háromszáz új HIV-pozitív fertőzött van, és ebben a versenyben sajnos Fejér megye a nem túl előkelő élmezőnyben jár. Emellett évente több ezer 18 és több száz 14 évnél fiatalabb lányon végeznek el abortuszt. Ezeket el kellene kerülni, ám megfelelő ismeretek nélkül ezek elkerülhetetlenek. Erre alkalmas ez a vetélkedő, melynek során a közös munka osztályközösségeket kovácsol össze, sőt, van olyan háromfős csapat is, melynek tagjai nem is egy iskolából verbuválódtak.

A főszervező szerint az a lényeg, hogy a gyakorlati tudással felvértezett fiatalok számára evidenciává váljon, hogyan lehet elkerülni a bajt, és hogyan lehet a jót megtalálni, valamint jót szerelmeskedni.

Az estébe nyúló rendezvényen az egymással versengő csapatok diavetítéssel, óvszerhasználati bemutatóval, talkshow-val és még számos kreatív ötlettel igyekeztek megszerezni a gyakorlati tudást – és persze az első helyet. Ám a nagysikerű program valódi üzenete sokkal többet ér, és sokakat életük végéig elkísér. Az idei viadal nagy kérdése az volt: digitális bökés vagy személyes érintés? Sokan jól feleltek.