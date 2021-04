A szervezők startra készek – Van olyan Fejér megyei tábor, amely már betelt!

Lehessen táboroztatni a nyáron, mert sokan kimerültek az online oktatás miatt – kérik a kormányt a családszervezetek. A tervek készen állnak már megyeszerte, ami esetleg gátat szabhat a dolgoknak, az a vírushelyzet.

Új faházak

Már állnak az új faházak és a régi közösségi épület helyén egy kétszintes, tágas terekkel rendelkező épület is a velencei gyermek- és ifjúsági táborban. A Modern városok program keretében 800 millió forintból megvalósuló beruházás kivitelezési munkái a tervek szerint haladnak.

– Az eszközbeszerzések is folyamatban vannak, bízunk abban, hogy nyáron már fogadhat diákokat a tábor Velencén – mondta el a helyszíni bejáráson Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

Alkotás és játék

Dunaújvárosban, a Munkásművelődési Központban nagy erőkkel készülnek a nyári táborok elindítására. Kováts Rózsa, az intézmény ügyvezető igazgatója elmondta: terveik szerint június 21-étől kezdődően hat héten át tartanak táborokat. Immár húsz éve rendezik meg az Alkotás és játék a szabadban nevű sorozatot, amelyen belül idén tematikus kézműves heteket szerveznek. Várhatóan a többi között az indiánok, Afrika és a kalózok témája köré is felépítenek egy-egy hetet. Párhuzamosan fut majd a Csupacsoda mesebirodalom népmesei tábora is az MMK-ban. Korábban minden évben készítettek hennákat a gyerekeknek, idén viszont úgy döntöttek, egy tábor keretén belül megtanítják az ifjaknak a henna összetevőit, arányait, kikeverését, és egyszerűbb mintákat is elsajátíthatnak a résztvevők. A visszajelzések alapján a gyerekek és a szülők is várják már a nyári programokat.

Kicsiknek és nagyoknak

Székesfehérváron a Kézművesek Háza nyaranta rendre megtelik alkotó kedvű gyerekekkel, felnőttekkel. A hagyomány idén sem szakad meg. Szenczi Jánosné Zsuzsa, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke elmondta, a tervek már készen állnak, ám hogy ezekből mi valósulhat meg, az a járványhelyzet függvénye lesz:

– Két gyerektábort tervezünk. Az elsőt július első hetére, a másikat augusztus végére. Népi kézművestechnikákkal ismertetjük meg a gyerekeket, ehhez kapcsolódóan készíthetnek maguknak használati tárgyakat, játékokat. Ide a 10–16 éves korosztályt várjuk, maximum 15 főt – fogalmazott az egyesület elnöke. A felnőttek sem maradnak táborozási és alkotási lehetőség nélkül. Szövő, fafaragó, üvegékszer-készítő, gyöngyfűző és asszonyműhelytáborba várják a 18 év felettiek jelentkezését. Ezekre a tervek szerint július végén és augusztus elején kerül majd sor.

Az előírások szerint

Lapunkban már írtunk arról a két sárbogárdi önkormányzati határozatról, amelyek nyári táborozások, kirándulások támogatását ajánlják föl a támogatási kérelmet benyújtó alapítványok, oktatási-nevelési intézmények, civil szervezetek, egyházak számára. Még pár napig, április 22-éig nyitva is áll a lehetőség. Sükösd Tamás polgármester elmondta: bizonyos, hogy az önkormányzat csak olyan táborokat támogat, amelyek megfelelnek a mindenkori járványügyi előírásoknak. A városvezető szerint a mostani országos nyitási ütem arra enged következtetni, hogy lehetnek táborok nyáron.

Mindeközben június 26. és július 1. között nyári tábort szervez Sáregresen, Rétimajor Nyalóka-szigetén a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület – 8 és 14 éves kor közötti gyerekeket várnak, a maximális létszám: 24 fő.

Koppan a patkó

A móri Ferenczi-tanyán minden évben szerveznek lovastábort, elsősorban 8–12 éves általános iskolás gyerekeknek, illetve esetenként végzős óvodásoknak – ez idén sem lesz másképp. A tábor jellege napközis, és napi háromszori étkezést is biztosítanak. Kováts Kinga lovasoktató elmondta:

– Öt-hat turnust tervezünk, kezdőtől a haladóig, és az edzőtáborok sem maradnak el. Egész nyárra elosztottuk a turnusokat, melyek öt napból állnak, hétfőtől péntekig. Az árak nem sokat változnak, legfeljebb az étkeztetés díja emelheti.

A tánc világa

A székesfehérvári Főnix Táncegyesület is készül a táboroztatásra. A versenyzőknek mindenképpen megtartják az edzéseket és nyáron a táborokat, de az utánpótlás is megismerkedhet a mozgással, a zenével, és szépen lassan, feltűnés nélkül átkerülnek a játékos mozgásból a tánc világába. Akadályversenyek, más játékok is szerepelnek a tervezett programok között, melyek során a gyerekek hat-hét turnuson keresztül elsajátíthatják a rock and roll mozdulatait is, tudtuk meg Benedek Dóra vezetőedzőtől.

Református táborok

Az Ászáf zenei tábort három csoportban, 12 éves kortól, július 19. és 23. között tervezi Vinyén, az Öregbakony turistaházban a sárkeszi református egyházközség – mondta el lapunknak Habléné Nagy Viktória lelkész. Délelőttönként zenei (gitár, szintetizátor, dob és ének), képzőművészeti és játékkurzusok zajlanak majd, délután és este egyebek között az erdő ízeivel ismerkednek a gyerekek, valamint éjszakai túra és csillagnézés vár rájuk.

A soponyai és kislángi református gyülekezet június 28. és július 2. között Soponyán szervez nyári napközis tábort bibliai történet feldolgozásával, dicsőítéssel, kézműves, sport- és egyéb szabadidős foglalkozásokkal, élménypedagógiai alkalommal, közösségi játékokkal, autóbuszos kirándulással. Kovács Csiba Krisztina lelkipásztor azt is elmondta, hogy július 19. és 23. között a festői szépségű Nagybörzsönyben is szeretnének táborozni, együtt a polgárdi gyülekezettel.

Diák önkéntesekkel

Jenőben az önkormányzat és a könyvtár, középiskolás diák önkénteseket is bevonva, már három éve szervez nyári táborokat – egyre nagyobb részvétellel – elsősorban az óvodásoknak és az alsó tagozatos kisiskolásoknak. Amennyiben civil szervezetek is felvállalják a gyerekek táboroztatását, az önkormányzat szívesen nyújt ebben számukra segítséget – tudtuk meg Kerekes Ildikó polgármestertől.