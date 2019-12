A szeretet ünnepe, karácsony koronája – Hogyan töltötték az ünnepet Olvasóink?

A szentestének és karácsonynak, Jézus születésének különleges és csodaváró a misztériuma. Korona került az adventi gyertyagyújtásra, az elmúlt napok, hetek lázas készülődésére, az ajándékvásárlásra, a sütésre-főzésre. Az ünnep egyik fénypontja az éjféli mise. Együtt a család, karácsony a szeretet ünnepe…

Hogyan töltötte a szentestét, a karácsonyi ünnepeket? Mivel lepte meg szeretteit? Rítusok, egyéni szokások? Ünnepi menü? Régi karácsonyi családi történet? Ezeket firtattuk olvasóink körében.

Mátyási Csaba, SAP specialista, a fehérvári bridzs open versenyigazgatója:

– A szentestét családi körben töltöttem, öcsémékhez karácsony másnapján mentünk. Napközben segítettem feldíszíteni a karácsonyfát édesanyámnak, este együtt ünnepeltünk. Nem készültünk nagy meglepetéssel, megbeszéltük, hogy (a tavalyi, elbukott kísérlet után) idén végre tényleg ne az ajándékokról szóljon az ünnep, hanem hogy együtt vagyunk a fa körül, az asztalnál. A gyerekek persze

kaptak ajándékot, de ők sem óriási dolgokat.

– Öt órakor csengettünk, elénekeltük a Mennyből az angyalt, megöleltük egymást, koccintottunk. Vacsora után pedig játék, beszélgetés, zenehallgatás következett kifulladásig. Ebédre egy gyenge levest és mákosgubát fogyasztottunk, a vacsora természetesen hal volt. Szüleim a rántott pontyot szeretik, jómagam inkább grillezett vadlazac-párti vagyok.

– Gyerekkoromban, amíg jó egészségnek örvendtek a nagymamák, mindig nagyon vártuk, hogy mikor megyünk hozzájuk, vagy mikor jönnek ők hozzánk. Akkor lett teljes a családi karácsony. Egyiküknek kertje volt Emmarózán, hatalmas mandulafával. A termést blansírozta, kinyomkodta a héjából, leszárította, majd megpirította a sütőben alacsony lángon, szépen forgatva, egy kevés sóval megszórva. Karácsonyra mindig hozott egy egész zacskónyi házi pirított sós mandulát (azóta sem ettem olyan finomat sehol!). A másik nagyi szó szerint egy tucatféle cukrászsüteményt sütött. Ez volt az egyetlen időszak, amikor a dán vajas keksz dobozából (nem a rozsdás, ütött-kopottból, abban a gombok meg a varrófelszerelés volt) tényleg sütit lehetett csenni.

Bognár József, Úrhida polgármestere:

– Együtt ünnepeltük a karácsonyt feleségemmel, Mariannal, két nagylányunkkal, Lillával és Ritával, valamint Rita párjával, Jánossal.

Apróságokkal készültünk, egy-egy meglepetés ajándékkal. A menü a régi, bevált volt: halászlé és rántott ponty, illetve sajttal és sonkával töltött rántott hús. No meg az elmaradhatatlan diós és mákos bejgli és a kakaós krémmel töltött hatlapos sütemény. Nálunk az éjféli mise este 10 órakor kezdődött, az atyának nagy a körzete. Átballagtunk, elcsendesedtünk, imádkoztunk…

– Édesapám az árvák kenyerét ette, kisgyerekként mindig ámulattal figyelte a módosabb családok ablakain át a mennyezetig érő karácsonyfákat. Megfogadta: ő is ilyeneket állít majd mindig a gyerekeinek. A stafétát hasonló módon vettem át tőle. Bár most, hogy a lányaink felnőttek, egyre kurtábbak a lucfenyők, de feleségemmel minden karácsonykor felemlítjük: majd, ha az unokák…!

Sólyom Lili szövegkönyvíró, blogger:

– Az utóbbi években, mióta ritkán esik decemberben hó, egyre nehezebb az átszellemülés, viszont egy-egy jó karácsonyi zene vagy film segíthet. Az ajándékozás most sem volt nehéz, hiszen közeli hozzátartóimmal jól ismerjük egymást. A testvérem sítáborba megy januárban, adta magát az ajándékválasztás. Anyukámmal pedig általában együtt járunk színházba és koncertekre. A férfiaknak jellemzően nagyobb fejtörést okozott ideális ajándékot találnom.

– December 24-én anyukámékkal, karácsony első napján apával, a másodikon pedig az unokabátyámmal karácsonyoztam. A rokonaim többsége velünk egy városban él, így hozzájuk is fel tudtunk ugrani néhány órára.

– A karácsonyi étlap most is nagyrészt állandó fogásokból állt. A halételek (halászlé, sörben bundázott pontyfilé, lazac) alapvetőnek számítanak nálunk, és most is előkerültek a rántott húsfélék és a burgonyavariációk. A süteményekről szólva, a karácsony elengedhetetlen részét képezte a mézeskalács és a bejgli.

– Egyik kedves karácsonyi emlékem a gimnáziumi éveim végéhez kötődik. Anyukámmal voltunk éjféli misén, és a kántor záró orgonajátékát követően egy Ave Maria-variációt kezdtem játszani. Ez végül odáig vezetett, hogy karácsonytól vízkeresztig szinte minden estémet a templomban töltöttem, s orgonáltam, énekeltem a szentmisén. Azóta sem volt részem ennél felemelőbb

érzésben…

Gabrieli-Kiss József énekművész, karnagy (Polgárdi):

– A Wiener Strauss Waltzer Orchester operett társulattal december 19-e óta Kínában koncertezünk, ketten vagyunk szólisták, Farkas Erzsébet szoprán és jómagam tenor. A tizenöt nap alatt tizenhárom koncertet adunk, sokat utazunk: karácsony első ünnepén Sanghajban, a másodikon Pekingben jártunk, szombaton pedig Xianba utazunk a szupervonattal (1100 kilométer nagyjából 3-

4 óra alatt). A menü szenteste kalamári és rák volt egy kis rizspálinkával, de hamar ki kellett elégítenem a gyomromat egy kis hazai kolbásszal.

– Izlandi éveinkre emlékezve, ott október elejétől már karácsonyi hangulat vette kezdetét, reklámok, égősorok, díszítésesek lepték el az áruházakat, az utcákat, míg itt Kínában elvétve láttam valami jelét az ünnepnek. December 24-én vagy két órán át sétáltam Hangzhou utcáin, míg találtam egy áruházat, ahol végre kaptam díszeket; a család skype-hívását mégsem várhattam csupasz hotelszobával. Szenteste aztán 17 óra körül (ami itt éjfélt jelentett), összekapcsolódva a világhálón együtt énekeltük el a Mennyből az angyalt.

– Szeretteimmel pótkarácsonnyal és pótszilveszterrel kezdjük az új évet (január első hétvégéjén már otthon vagyok). Nálunk a családban több, mint húsz éve hagyomány, hogy január elsején az egész család (beleértve az édesanyámat és a kicsi unokahúgomat) átsétálunk Polgárdiból Lepsénybe. Ezt még édesapám (Kiss József karnagy – a szerk.) kezdte el, hiszen ő lepsényi születésű volt,

családját és testvéreit ezzel lepte meg újév napján. Ez a séta most pár napot csúszik, de a família megvár bennünket, megyünk!