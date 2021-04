A szépségiparban dolgozókat is megviselte a bezárás. Ők azonban néhány hete már újra fogadhatják vendégei­ket, apróbb változásokat viszont bevezettek és tapasztalnak a vendégek részéről is.

Március 8-án már nem nyithattak ki a fodrászok, kozmetikusok és műkörmösök sem. Hetekig kellett szüneteltetni szolgáltatásaikat, ami sok esetben a vendégeiket is megviselte, hiszen a bezárást megelőző időszakban is szinte csak ezeknél a szolgáltatóknál tudtak kikapcsolódni.

Április elején aztán újra kinyithatták a szalonokat és ismét munkába állhattak. Lőrinczné Buzás Zsuzsi évtizedek óta kozmetikusként dolgozik. Tapasztalatai szerint a nyitás után a vendégkör egy része elmaradozott, mivel a jelenlegi helyzetben tartanak a vírustól. Lőrinczné Buzás Zsuzsi szalonjában nem csak most fordítanak nagy figyelmet a fertőtlenítésre.

– Akik ismernek bennünket, ők továbbra is nyugodtan jönnek, hiszen tulajdonképpen semmivel nem bővült a fertőtlenítési folyamat, csak egy ózonos levegőfertőtlenítővel. Ezt akkor viszem be az üzletbe, amikor nincsenek ott vendégek. Van lehetőség kézmosásra és fertőtlenítésre, az ágy, amit a vendégek használnak, mindig fertőtlenítve és fóliázva van – mondta a kozmetikus. Hozzátette, természetesen a kezelések alatt a vendégeknek le kell venniük a maszkokat, ő viszont folyamatosan viseli. Tapasztalatai szerint nagyon jól érzik magukat a vendégek, mivel kiszabadulnak a bezártságból, relaxálnak. A kozmetikus elmondta, bár a kezelések mindig feltöltik a vendégeket, a jelenlegi helyzetben ez még érzékelhetőbb.

László Luca már a vírushelyzet megérkezése után vágott bele műkörmös vállalkozásába, mégis sikeresen építette vendégkörét.

– Mondhatni kezdő vagyok, egy éve dolgozom a szakmában, de a már kialakult vendégkörömből voltak lemorzsolódások a zárva tartás ideje alatt. Viszont helyettük jöttek is újak, de még mindig kevesebb vendégem van, mint a bezárás előtt – mondta László Luca. A nyitva tartással kapcsolatban kiemelte, hogy ezen nem kellett változtatniuk, hiszen korábban is bejelentkezés alapján működtek. Természetesen a szalonban ők is minden szükséges fertőtlenítési folyamatot elvégeznek.

– Nálunk is kötelező a maszk viselése, használtunk ózonos fertőtlenítőt és a kilincsek, bútorok is rendszeresen fertőtlenítésen esnek át. Az eszközöket minden vendég után fertőtlenítjük úgy, ahogy azt tettük eddig is, valamint a vendégek kezeit is minden alkalommal befújom – emelte ki a műkörmös. Tapasztalatai szerint az állandó vendégek továbbra is folyamatosan érkeznek, korosztálytól függetlenül, tehát az idősebbek sem tartanak a jelenlegi helyzettől.

Farkas Blanka fodrászként dolgozik a László Lucával közös szalonban. Mint mondja, vendégei nem morzsolódtak le jelentősen ebben a helyzetben.

– Körülbelül 50-ből egy vendég nem érkezik meg, és az elmaradók többsége férfi, hiszen ők könnyebben megoldják otthon a hajvágást – emelte ki Farkas Blanka. Telített naptára miatt nem igazán tud új vendégeket fogadni, de most is vannak olyanok, akik időpontot kérnének. – Mivel a bezárás miatt el vagyok maradva a régebbi vendégeimmel is, ezért jelen helyzetben még kevésbé tudok újakat vállalni, ha mégis sikerül helyet találni, előfordul, hogy szinte az utolsó pillanatban mondják le. Tapasztalataim szerint az emberek kissé meg vannak zavarodva ebben a helyzetben. Általában mindenki mindent azonnal szeretne – mesélte tapasztalatairól Farkas Blanka.

A szolgáltatók tehát továbbra is mindent megtesznek azért, hogy vendégeik a megfelelő körülmények között szépüljenek.