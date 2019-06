A szénszál régóta a legjobb biciklik vázának alapanyaga, de még mindig nagyon drága

A szénszálak át- meg átszövik a mindennapi életünket. Már Edison is elszenesített bambuszrostot alkalmazott 1879-ben az izzóhoz. Azóta folyamatosan fejlődik a technika, így a szénszálak alkalmazása is, ám az áruk nem nagyon csökken.

Az áttörést jelentő változás a hatvanas években következett be, amikor kísérletezni kezdtek az 55 százalék széntartalmú poliakrilnitrillel. Azóta is ez a kiinduló anyag a szénszálgyártási folyamatok 90 százalékának esetében.

A kerékpárok fejlesztői is mindig kutattak újabb és jobb alapanyagok után, olyan komoly elvárásokat támasztva a vázat alkotó anyagokkal szemben, mint a rázkódások elnyelése, a szilárdság, a javíthatóság és természetesen az kis súly. Persze fontos a vázak mérete és geometriája is, de sok olyan bringa fut az utakon, amelyről meg sem mondanánk, hogy miből van.

A kompozitanyagok kiváló tulajdonságokkal bírnak

A nagy klasszikus, az acél most újra felkapott lett. Mechanikai tulajdonságai kiválóak, legyen az merevség vagy szakítószilárdság. A súlya azonban meglehetősen nagy.

Alacsony ára és kis súlya miatt a legelterjedtebb az alumíniumváz, amelyet könnyű megformázni, hiszen kiválóan, nagy erőráfordítás nélkül megmunkálható, azonban sajnos hajtásirányban merev. A magnéziumváz már

a múlté, mert hiába a sok jó tulajdonság, ha közben korrodálódik és főleg kigyullad, mint a régi fotómasinák vakujában.

A fémek során haladva jutunk el a titánhoz, az egyik legritkábban alkalmazott váz­anyaghoz. A NASA által létrehozott titán végtelen hajlítást visel el. Az ára nemcsak az előállítási költségek miatt rendkívül magas, hanem azért is, mert nehezen megmunkálható.

A szkandium szinte tökéletes lenne, a fémek közül talán a legjobb, ám ritkasága miatt olyan csillagászati az ára, hogy nem lehet megfizetni.

A lehetőségeket sorra véve azt a megállapítást kell tenni, hogy talán a legjobb döntés a sokat szidott, ám többször égig magasztalt szénszálerősítéssel bíró műanyag váz. A karbon, a titánhoz hasonlóan, a NASA gyermeke, és szinte minden mechanikai tulajdonsága megfelel, ha valaki akar tervezni egy jó kerékpárvázat. Rendkívüli merevsége okán semmit sem nyel el a pedálozás hajtáserejéből, így minden joule energia a kerekekbe vándorolhat. A rezgéseket valamennyi anyagnál jobban elnyeli, a súlya pedig, megfelelő geometria esetén, olyan kicsi, hogy gyakorlatlan talán rá sem merne ülni. Még mielőtt azt gondolnánk, hát nem, sajnos semmi sem tökéletes, ugyanis a karbonszálak által erősített anyagoknak is vannak negatív tulajdonságaik. Az egyik, hogy elég egy komolyabb oldalirányú ütés vagy egy hosszanti repedés, és már mehet is a falra dísznek, ugyanis szinte javíthatatlan. Ezen negatív tulajdonságok ellenére is rendkívül népszerű és drága a kompozitból készült kerékpárváz.

Nemcsak merev anyagként vannak jelen a szénszálak az élet minden területén, hanem textil is készül belőlük, mely szinte mindentől megvédi a viselőjét.