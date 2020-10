A személyek változnak, de a gyerekek maradnak az elsők a Mezőkomáromi Sióparti Óvodában

A legnagyobb közösségi portálon láttuk, mennyi izgalmas programon vesznek részt a Mezőkomáromi Sióparti Óvoda növendékei. Ennek igyekeztünk utánajárni, ám mást is megtudtunk.

Mégpedig azt, hogy a nevezett intézményben az ősz beköszöntével személyi változások történtek. A korábbi vezető, Antal Katalin lemondott posztjáról, helyét pedig Poórné Zsoldos Ibolya korábbi helyettes, óvodapedagógus vette át mint megbízott intézményvezető. – Egy mezőszilasi óvodapedagógus, egy lajoskomáromi pedagógusasszisztens és egy dégi nyugalmazott óvodapedagógus érkezett hozzánk, velük együtt működik most a Sió-parti óvoda. A dolgainkat, mindennapjainkat igyekeztünk úgy alakítani, hogy abból a gyermekek ne érezzenek semmit: nevelésük zökkenőmentesen folytatódjon, s jó élmények híján se legyenek – mondta megkeresésünkre az új intézményvezető.

Az épület berkeiben jelenleg is két csoport, egy kis-középső és egy középső-nagy működik, összesen 25 gyermekkel. A pedagógusok a személyi változások és a járványhelyzet ellenére valóban igyekeznek mindent megtenni az ő komfortérzetük érdekében: még szeptember végén egy helyi pincébe látogattak el az óvodásokkal, a magyar népmese napján a Léghajó meseszínház A holló és a róka című előadását tekintették meg a gyermekekkel közösen a művelődési házban, de az állatok világnapjához kapcsolódva a siófoki állatparkba is ellátogattak csapatostól. Ez utóbbinál a szülői munkaközösségnek csupán a belépőt kellett állnia, a szállítást ugyanis szülői segítséggel ingyenesen meg tudták oldani Mezőkomáromból el és vissza. Emellett számolnak az óvoda felújításának folytatásával s további izgalmas – például tökös – programokkal is.