Folyamatosan zajlott a tesztelés a székesfehérvári önkormányzati fenntartású szociális intézményekben az elmúlt napokban

Cser-Palkovics András hétfő délután ismét közölte a legfontosabb információkat a koronavírussal kapcsolatban a lakóközösség számára. A polgármester a fehérváriak együttműködését is megköszönte bejegyzésében, amit a hétvégén tanúsítottak, ám továbbra is történtek szabályszegések.

Tisztelt Fehérváriak!

– Budapesten és sajnos a sajtóhírek szerint a mi megyénkben is jól láthatjuk, milyen nehéz megakadályozni, hogy ha bejutott a koronavírus egy-egy bentlakásos intézménybe, akkor ott ne fertőzzön végig szinte mindenkit. Mindent meg kell tehát tenni a megelőzés érdekében: elhivatott szakmai munka, védőfelszerelés, folyamatos orvosi ellenőrzés, izoláció, tesztelés, fertőtlenítés, ki- és bejárási tilalom. Sajnos azonban minden igyekezet ellenére sem zárható ki a fertőzés.

A székesfehérvári önkormányzati fenntartású szociális intézményekben az elmúlt napokban is folyamatosan zajlott a tesztelés, ezek eredménye eddig szerencsére negatív, azaz továbbra sem tudunk koronavírussal fertőzött személyről. Volt azonban már olyan eset, amikor a tünetek megtévesztők voltak, sőt olyan is, amikor egy a mentősök által végzett teszt pozitív eredményt mutatott, szerencsére aztán a két kórházi teszt végül negatív lett. Látszik tehát, hogy a teszt is egy jó és fontos eszköz, de önmagában nem csodaszer, és az eredményeket fenntartással kell kezelni.

– Köszönjük a hétvégi együttműködést a fehérváriaknak. A fő célt, azaz a közterületen való csoportosulások elkerülését sikerült elérni. Nagy hatékonysággal működött a maszkviselési szabály a városi piacon. Sajnos ez a közterületekről nem volt elmondható, sok intézkedésre került sor a maszkviselés elmulasztása miatt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a maszkviselés továbbra is kötelező a helyi közösségi közlekedésben és a városi piacon is. Kérjük, hogy akinek van rá lehetősége, az a közterületeken is hordja a maszkot, illetve annak hiányában valamilyen arc eltakarására alkalmas textilt (pl. sál, kendő). Köszönjük azoknak a kereskedelmi egységeknek, üzleteknek, amelyek csatlakoztak az önkormányzati döntéshez és előírták a maszkviselést a zárt üzletekben. Javasoljuk, hogy azokon a helyeken vásároljanak, ahol vannak biztonsági szabályok és be is tartják azokat.

– Ha nem lenne veszélyhelyzet, akkor ma kezdődtek volna a Ballagási hét programjai Székesfehérváron. Szép hagyomány, hogy a végzős osztályok osztályfőnökeit az Órajátéknál köszöntjük, ezt éppen mára tervezetük volna. A koronavírus-járvány miatt sajnos nem személyesen, hanem Facebook-üzenetben mondtam nekik köszönetet fáradhatatlan munkájukért:

https://www.facebook.com/…/a.7136425653770…/3655942391146994

– Aki a tudományos eredményeket is figyelembe véve szeretne elmélyülni a járványügyi kérdésekben, annak tisztelettel figyelmébe ajánlom az Innovációs és Technológiai Minisztérium által szervezett tudományos konferenciát, ami minden aktuális kérdésre (pl. tesztelés, érettségi, maszkhasználat, kórházi ágyak, matematikai számítási módok) kitért. Az itt elhangzottak képezik a tudományos alapját azoknak a kormányzati döntéseknek, amelyek a májustól induló időszakra szabályozásként vonatkoznak majd. A konferenciát az alábbi linken nézhetik meg: https://youtu.be/q7vnYyzm00g.

– Mostantól hetente közöljük az új álláskeresők számát is. A Járási Hivatal tájékoztatása szerint az április 18. és április 24. közötti időszakban a székesfehérvári állandó lakhellyel rendelkező új álláskeresők száma: 251 fő, a székesfehérvári tartózkodási hellyel rendelkező új álláskeresők száma: 26 fő. Folyamatos az érdeklődés az egy hete bejelentett, az álláskeresőket érintő új városi támogatási rendszerről is. Ennek részletei az alábbi linken olvashatnak:

https://www.szekesfehervar.hu/allaskeresesitamogatas.

– A szakemberek tájékoztatása szerint a hétvégi esti-éjszakai városi ügyeletet összesen 167-en keresték meg, és közülük nyolc főnek voltak légúti panaszai. Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a betegség tüneteit magukon észlelő páciensek semmiképpen sem személyesen, hanem telefonon vegyék fel a kapcsolatot háziorvosukkal vagy az ügyelettel! A szakemberek védelme érdekében ez kiemelten fontos, köszönöm, hogy az elmúlt hetekben kapott adatok alapján az emberek többsége megértette és betartotta ezt. A háziorvosok, a házi gyermekorvosok rendelési ideje és telefonszámaik, valamint az ügyeleti telefonszámok is elérhetőek a városi honlapon.

– A hétfői adatok alapján a városban nyitva tartó két ügyeletes óvodába összesen 69, az ügyeletes bölcsődébe pedig 11 kisgyermeket vittek be szüleik. A két ügyeletes óvoda (Tolnai Utcai Óvoda és Napsugár Óvoda) esetében is azt kérjük, hogy az óvodai ellátás igénybevételére vonatkozó szándékot a szülők legkésőbb az előző nap 12 óráig jelezzék az intézmények felé.

– Holnaptól kezdődik az általános iskolai beiratkozás második szakasza. Erről részletesen is olvashatnak a városi honlapon:

https://www.szekesfehervar.hu/holnaptol-indul-az-altalanos-….

– Mostanáig 664 idős ember kért és kapott segítséget az ellátásában az Önkormányzattól. A város által működtetett telefonos ügyfélszolgálatot 07.30 és 18.00 óra között a (22) 537-149, 537-611, 537-612, 537-651 és 537-652–es vonalas, valamint a 06-70-66-99-014 és 06-70-66-99-015 mobilszámon hívhatnak. E-mail: [email protected]

– Az Önkormányzat által koordinált önkéntesek száma: 547 fő.

– Székesfehérváron a mai napig összesen 151 személy esetében rendeltek el hatósági házi karantént, amelyben közülük jelenleg 39 fő van. A többi személy esetében ez az intézkedés már megszűnt.

– Székesfehérvár adományszámlájára eddig összesen 94.266.965 forint érkezett. Adományaikat továbbra is várjuk a járványügyi védekezés céljaira a 12023008-00153647-06700001 számon. A közlemény rovatba, kérjük, tüntessék fel: KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS.