A Székesfehérvár Városkörnyéki Óvodavezetők Egyesülete túl van a negyedszázadon

A Székesfehérvár Városkörnyéki Óvodavezetők Egyesülete 1994 tavaszán alakult, elsődleges céljuk ma is egymás szakmai segítése, fórumok, szakmai napok szervezése, tanfolyamok, továbbképzések indítása, az információk megosztása.

– Az elmúlt években rendszeressé vált óvodapedagógusaink tájékoztatása az aktuális óvodai jogszabályok változásairól, felkészülés a portfólióírásra, pedagógusminősítésre, egyebekre. A konferenciák szervezésénél fontos szempontnak tartottuk az előadók kiválasztását, így országosan elismert szakemberek tartottak számunkra felejthetetlen előadásokat. Az óvodapedagógusok olyan gyakorlati példákat hallhattak, amit a mindennapi munkájuk során hasznosítani tudnak a gyermekek nevelésében. A pedagógusok mellett a dajkák munkáját is igyekszik támogatni az egyesületünk, ezért két-három évente dajka­konferenciát szervezünk – mondta el lapunknak a mezőszentgyörgyi Ritter Gyuláné, az egyesület elnöke.

Összefogva, köuös erővel oldották meg a kezdeti nehézségeket

Az új nevelési programokat 1997-ben, az elsők között írták, adaptálták intézményeikben, szorosan együttműködve a Soproni Egyetem – ma már Nyugat-magyarországi Egyetem – Benedek Elek Pedagógiai Karának tanáraival. Több egyesületi intézmény választotta az Óvodai nevelés játékkal, mesével című akkreditált nevelési programot. Az óvodák megőrizték szakmai önállóságukat, ahol érvényesíthették a helyi sajátosságokat. A kezdeti nehézségeket az egyesületi tagok összefogva, közös erővel oldották meg, így mára magas színvonalú nevelőmunka folyik ezekben az óvodákban. Az egyesületen belüli intézmények szervezeti felépítése rendkívül sokszínű, változatos: vannak önálló óvodáik és többcélú intézményeik is a sorban. A legutóbbi tíz évben szinte teljesen lecserélődött az egyesületi tagság, új, fiatalos vezetők kezdték meg pályájukat.

– Arra törekszünk, hogy megfelelő támogatást nyújtsunk a kezdő vezetők számára. Szívesen segítünk tanáccsal, írásbeli dokumentációs mintákkal eligazodni a jelen jogszabályok útvesztőjében, hogy naprakész információk álljanak minden tagunk rendelkezésére. Évente több alkalommal tartunk értekezletet, amelynek mindig más-más óvoda ad otthont, így bepillantást nyerhetünk egymás szakmai mindennapjaiba – folytatta az egyesület elnöke. Működésük során két akkreditált pedagógus továbbképzési programot indítottak: Az óvoda képi világa, valamint az Ember és környezet – Párbeszéd a fenntartható jövőért című 30-30 órás továbbképzést. Mindkét programukat jelentősnek ítélik szakmai munkásságuk során, hiszen egy kis egyesület vitte véghez őket. Egyebek között szakmai előadást szerveztek az intézményeikben dolgozó óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítő munkatársak körében a cukorbetegségről vagy a mentálhigiénés burnout – kiégés – kapcsán, mely utóbbi az idősebb kolléganők mellett sajnos már a fiatalok körében is tetten érhető.

Mindig másik és másik településen várják az egyesületi tagok intézményeiből az óvónőket

Az évek során szakmai konferenciákon köszönthették Vekerdy Tamást, Földi Ritát, Boldizsár Ildikót, Fekete-Cseri Zsuzsát, Pataki Zitát, Kádár Annamáriát, Antal Juditot, Fischer Imrét, Kiser Edinát. Szó esett ezeken a fórumokon egyebek között az érzelmi biztonságról, a magatartászavarokról, a hiperaktivitásról, a mese szerepéről, a „problémás a gyerek” témaköréről, az asszertív (aranyközépút) kommunikációról, az érzelmi intelligencia fejlesztéséről. A mentálhigiénés előadások mellett az óvodavezetők feltöltődését csapatépítő tréninggel segítik a nevelési évekre. A múlt évben a szakmai megújulás és innováció jegyében, a különféle módszertani bemutatókkal, szakmai hospitálásokat szerveztek az óvodapedagógusoknak intézményeik között. Mindig másik és másik településen várják az egyesületi tagok intézményeiből az óvónőket.

Büszkeséggel tölti el őket, hogy van egy közösségük, ahol őszintén tudnak beszélgetni, és mindig lehetőség van az eszmecserére is. Támogatják egymást a feladatok megoldásában, egyaránt örülnek az elért közös sikereknek, valamint egymás sikerének is.

– Egyesületünk tizenhét alapító intézményvezető összefogásával, közös érdekből alakult meg annak idején, létrejöttének kezdeményezője a sárkeresztesi Ketskésné Bebesy Zsuzsa volt, aki huszonkét évig, egészen nyugdíjba vonulásáig töltötte be az egyesület elnöki tisztét. Hamarosan jómagam is átadom a stafétát – tette hozzá Ritterné Gyöngyi.