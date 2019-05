A Széchenyiseké lett az Aranytoll

Rendhagyó módon a tavaszi kurzus végén nem egy diák, hanem egy közösség nyerte el lapunk Séta Aranytollát, melyet pénteken adtunk át a Széchenyi szakgimnáziumban.

A Sajtó és tanulás, azaz a Séta program az újságolvasást népszerűsíti a középiskolások körében. A részt vevő diákok legjobb írásait a héthetes kurzusok idején megjelentetjük lapunk hasábjain, a legtehetségesebb, legszorgalmasabb szerző pedig elnyeri a Séta Aranytollat. A tavaszi kurzus végén – rendhagyó módon – ezúttal nem egyetlen személyt, hanem egy közösséget részesítettünk a díjban, mégpedig a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája sétás diákcsoportját, amelyet Göde Andrea tanárnő vezetett, irányított.

– El kellett tartani a fülemtől a telefont, mert olyan lelkesen újságolta az igazgató úr, Horváth Lajos Zoltán, hogy milyen újabb díjat zsebelt be az intézmény. Jogos ez a büszkeség, hiszen a Séta Aranytoll is jelzi: hiba lenne beskatulyázni az intézményt azzal, hogy itt csak szakképzés zajlik. A diákok valójában széles spektrumú tudásra tesznek szert, aminek része a humán műveltség, illetve ebben a konkrét esetben a jó íráskészség megszerzése is – fogalmazott Kulcsár Szilvia, a 11 szakiskolát tömörítő szakképzési centrum főigazgatója a díj átadása alkalmával.

A széchenyisek népes sétás csapata négy osztályból verbuválódott, Göde Andrea tanárnő pedig tanórai keretbe illesztette a cikkírást. Mindezt olyan eredményesen tette, hogy volt olyan hét, amikor a széchenyiből több írás érkezett a szerkesztőségbe, mint a programban részt vevő összes többi iskolából együttvéve. A fehérvári szakgimnáziumból egyébként már korábban is került ki aranytollas, Molnár Áron ugyancsak Göde Andrea tanítványaként nyerte el azt. A tanárnő szinte a kezdetektől részese, közreműködője a Sétának, a Széchenyiben 2014 tavaszától lelkes és fáradhatatlan „gazdája” a programnak.

Az Aranytollat a 9. D. előtt nyújtottuk át, ezért aztán elmaradt a péntekre beígért matematikadolgozat. Nagy Zoltán Péter főszerkesztő a díj átadásakor Ady Endrét említette, aki – mint mondta – szenvedéllyel és az igazság iránti feltétlen elkötelezettséggel írta újságcikkeit. „Az írásaitok alapján úgy tűnt számomra, a Széchenyibe sok kicsi Ady Endre jár” – fogalmazott a főszerkesztő.