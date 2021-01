A Sóstó kincs a környezeti nevelésben

A karanténidőszakban tavaly sokkal többen látogattak ki a Sóstóra a szokásosnál. Erről a tendenciáról, a tavalyi sikerekről és az idei év legizgalmasabb fejlesztéséről, a Sóstó Meseösvényről mesélt F. Szegő Krisztina ügyvezető.

A Sóstó Látogatóközpont a környezeti nevelés egyik leglátványosabb helyszíne Székesfehérváron, ahol a természet, annak védelme és a városi ökológiai sokszínűség bemutatása elhivatott szakemberek munkájának eredménye. Amint belép az ember a MOL Aréna Sóstó építményében található központba, azonnal érzi, hogy itt a gyerekek elvarázsolása a cél. A természetes játékok, a csodálatos fénykép poszterek, interaktív bemutató eszközök is mind órákra lekötik a kisebbeket és nagyobbakat egyaránt. Kilépve pedig szinte azonnal a megújult természetvédelmi területen találja magát az ember, melyen a szakértők által vezetett túrák gyakorlatilag a látogatóközpont programjainak „meghosszabbított” elemei. A látogatóközpontot a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. működteti, vezetője F. Szegő Krisztina mesélt a tavalyi évről és az idei tervekről. A beszélgetésnek különleges apropót adott az az elismerés, amely a központ honlapját érte: ugyanis a Magyar Marketing Szövetség versenyén a sostoszekesfehervar.hu turizmus kategóriában

elnyerte az Év Honlapja elismerést.

– A Sóstó olyan kincs, amelynek természeti értékei egységben az épített környezettel egyedi és különleges vonzerőt jelentenek, fontos, hogy ezt minél többen megismerjék, helybeliek és látogatók egyaránt. Ennek érdekében alakítottuk ki a látogatóközpont szolgáltatási palettáját, melyben a környezeti nevelés szempontjából kiemelten fontosak a foglalkoztató programok, amelyeket különböző célcsoportokra szabva kínál a látogatóközpont az óvodás korosztálytól kezdve a kisiskolásokon át egészen a felsősökig. Ezekből a programokból egyre többet szerveztünk az elmúlt években, 150 óvodás-iskolás csoportot fogadtunk, és garantált túrát bonyolítottunk, közel 3 ezer résztvevővel. Bár 2020-ban a csoportos programok szervezését erősen korlátozta, hosszú időn át lehetetlenné is tette a járványhelyzet, ugyanakkor a természet nyújtotta élmények és kirándulási lehetőségek felértékelődtek, és a trendek azt mutatják, hogy ez hosszabb távon is így marad. Ez kedvezett a Sóstó látogatottságának és népszerűségének. Tavaly, a nyári nyitás során 56 alkalommal több mint 1500 táborozó gyermeknek biztosítottunk programot. A Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett Kajla kampányban – amely Magyarország természeti kincseit ismertette meg a gyerekekkel – kiemelt szerepet kapott a Sóstó. A programnak köszönhetően 2020 nyarán 700 Kajla-kört osztottunk ki, ami azt jelenti, hogy az ország minden részéről ennyi család látogatott el Székesfehérvárra.

Digitális túrát is szervezhet magának a virtuális látogató

De a környezeti programok tavaly itt még nem értek véget: a nyár és ősz folyamán a látogatóközpontban „teljesített szolgálatot” az Alba Innovár Pepper robotja, aki amellett, hogy szórakoztatta a látogatókat, a környezeti nevelésből is kivette a részét. A Turisztikai Kft. tavalyi közösségfejlesztő

pályázatának keretében a város valamennyi 8. évfolyamon tanuló osztálya, összesen 1200 diák vehetett részt egy helyismereti programon, melynek keretében az osztályok panoráma buszos városnézés után a Sóstóval ismerkedhettek meg.

– Nem mellesleg tavaly tavasz óta ökoszülinap tartására is van lehetőség a látogatóközpontban, bízunk benne, hogy a járványhelyzet elmúltával sok ilyen különleges programra kerülhet majd sor. Emellett havonta ökoklubot és családi napokat is szervez a látogatóközpont, melyről bátran elmondhatjuk, hogy már erős követőtáborra tett szert és a fehérváriak keresik, várják a programjaikat – fogalmazott az ügyvezető, aki az Év Honlapja elismerés kapcsán az oldalról is mesélt. – A természetvédelmi terület és tanösvény egyéni bejárását segítjük a túrautak térképes megjelenítésével és a családi feladatlappal, amelyek a látogatóközpontban érhetők el, illetve a honlapon is részletesen megismerhetők. A honlapon emellett digitális túrán akár otthonról is bejárhatók a terület főbb pontjai. A digitális fejlesztések nem állnak meg: készülőben van az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ, valamint az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda „Digitális vándor” applikációjában a Sóstó Meseösvény, amely a sóstói tanösvényen kínál újabb lehetőséget a családi kalandozásra a természet és a népmesék világának ötvözésével. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház fejlesztése várhatóan egy hónapon belül elérhető lesz.