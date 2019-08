A sör adja az ünnep aranyát, habját

Az első nemzetközi sörnapot 2008- ban tartotta a világ erre fogékony része, és azóta egyre több ország csatlakozik a kezdeményezéshez.

Egy amerikai kocsma söntés felé nyúló bárszékein fogant meg az a sok szén-dioxidtól fűtött ötlet, hogy adja meg minden fogyasztó a tiszteletet a kiváló, sok munkát és odafigyelést igénylő italnak. Santa Cruz városa volt tehát a kiindulási bázis, és amilyen közkedvelt maga az ital, annyira népszerű ez az ünnepnap is. Hogy ne legyen gond a dátumokkal, úgy határoztak a söratyák, hogy minden augusztus első péntekjét nevezik ki a nemes alkalom tiszteletére. Már több mint száz nemzet fogadta el magáénak ezt az ünnepet, és semmi oka nincs senkinek a szégyenkezésre, hiszen a sör az egyik legősibb készített itala az emberiségnek. Szudánban már 7000 éve sör keseredett a korsóban. Az ízesített sört sem az aludobozok megálmodói találták fel, hiszen Észak-Kínában már 9000 éve ittak mézzel és galagonyával gazdagított frissítőt. Való igaz, árnyoldalai is vannak, hiszen lehetnek negatív hatásai a mértéktelen fogyasztás okán, de megfelelően adagolva, naponta egy-két karcsú párától fénytelen pohárral az egyik legegészségesebb alkoholos ital.

Tévhit, hogy a sör hizlal

A sör nem csupán egy alacsony alkoholtartalmú ital, hanem egyben gyógyszer is a szervezet számára. Nélkülözhetetlen vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek a benne szunnyadó alkohollal együtt beindítják a szervezet enzimaktivitását, emellett az anyagcsere-folyamatok is felgyorsulnak tőle. Ezek után főleg említésre sem méltó az alkoholmentes sör­imitációk hosszú sora.

A sörhas tekintély, de valójában a sör nátriumban szegény, és egyáltalán nem tartalmaz zsírokat, így normál mennyiség bevitele esetén egyáltalán nem hizlal. A vesék is örülnek neki, mert 92 százaléknál magasabb a víztartalma, de felsorakoztathatnánk olyan jótékony hatásokat is, mint a magas antioxidáns- és ásványianyag-tartalma, vagy hogy vízhajtó, nyugtató, altató és idegrendszert stimuláló hatása is van amellett, hogy véd a vírusok ellen. Aki nem hiszi, járjon utána! Két északi szomszédunk, a Felvidéken túl, receptre íratja orvosaival.

Zámolyi IPA

Ezt a kiváló italt ünneplik ma a sör lobogója alá felsorakozott államok, méghozzá úgy, ahogy a sörhöz illik, vagyis összegyűlnek a baráti közösségek, kezet fognak az országhatárok felett a sört kedvelő nemzetek, és végül, de nagyon is nem utolsósorban a söröket felszolgálók és készítők is ma ünnepelnek. A Zámolyon élő és dolgozó Szalai Péter serfőzdéjében az egyik legdivatosabb fajta is elkészült mostanság. A serfőző mester 27 éve van ebben a szakmában, és bár nem kifejezetten a sör világnapjára készülve, de valami mélyen felhabzó erők hatására éppen most vették le a tűzről az első zámolyi IPA-t. Szalai szerint ezt az italt bátran fel lehet ajánlani erre a jeles napra. A citrakomló kellemes citrusos, kesernyés ízt kölcsönöz ennek a felső erjesztésű sörnek. A speciális komlót egy áztatókosárban lógatják a tartályba és több hónapon át érlelik. Utána semmit nem tesznek vele, csak lepalackozzák pasztőrözetlenül, szűretlenül, tisztán. Igazi ünnepi sörnek tekinthető a maga 5 százalékos alkohol- és 15 feletti extrakt­tartalmával. Ilyeneket már érdemes kibontani, ám a hétköznapok leginkább a könnyedebb világos sör bűvöletében telnek a Fehérvárhoz közeli Zámoly söntése mellett. Akinek az is túl keserű, az a második kedvenccel, a meggyes sörrel vigasztalja magát, nem eredménytelenül.

A hazai sörfogyasztás emelkedő tendenciát mutat

Sok nagy sörgyár van az országban, és velük párhuzamosan számos kis főzde is dolgozik a jobbnál jobb italokon, régi vagy éppen egészen rendhagyó receptúrákkal. Nagy vízválasztó a sörök között, hogy van-e benne kukorica, vagy sem. Sokan vannak a kukoricamentes sörök pártján, mert szerintük annak semmi keresnivalója a söralapanyagok között, de a nagyobb üzemek ezt máshogy látják. Annyi bizonyos, hogy a hazai sörfogyasztás, a bor népszerűségének rohamos fejlődése mellett is, emelkedő tendenciát mutat. Egy felmérés szerint a magyarok a sört, a húst és a sajtot mindennél jobban szeretik, és egyre többet vesznek belőle évről évre. A 2018-as, feldolgozott adatokat alapul véve a húsra csaknem 7 százalékkal többet, összesen 292 milliárd forintot, sörre 3 százalékkal többet, azaz 136 milliárd forintot költöttünk a korábbi évhez képest. Szép helyen áll a sajt is, amely inkább a bor útitársa, ugyanis tíz százalékot meghaladó mértékben, 102 milliárdra növekedett a sajtra kiadott összeg egyik évről a másikra.