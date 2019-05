A soponyai templom tornyára meglévő forrás jelentős, de nem elégséges

Kovács Csiba Krisztina Kisláng és Soponya református lelkésze úgy fogalmazott, számára Kisláng az otthon, Soponya az itthon.

Családjával már évek óta a Soponyai parókián él, a torony nélküli templom szomszédságában, Kislángról költöztek ide. Innen végzi szolgálatát, amely az említett falvakon kívül Mátyásdombra is kiterjed. Hetente húsz iskolai, óvodai hittanórát tart. Ez jó lehetőség, a gyerekeken keresztül el lehet jutni a szülőkhöz is.

Napi szolgálatát „férjura” mellett a hívek, a presbiterek is támogatják. Ki a könyvelésben, más a közös alkalmak szeretetvendégségeinek menü­sorelkészítésében, s vannak, akik a templom felújításának alapkiásásakor gyűrtek fel ingujjat, fogtak szerszámot.

A II. világháború végén robbant fel a 18. századi templom tornya. Egyes vélemények szerint a kivonuló német katonák robbantották fel a környék templomait. Más nézet szerint éppen a bevonuló szovjet csapatok, akik azt vélelmezték, hogy a tornyokban géppuskafészkeket rendeztek be a németek.

Kovács Csiba Krisztina feltett szándéka, hogy idén – annyi évtized után – végre új tornyot építsenek a régi helyére. Most 11 méter magasan van a templom gerince, a torony kupolája 26 méter magasan lesz. A tervek, az engedélyek megvannak.

– Az államtól, a Dunántúli Református Egyházkerületen keresztül támogatást kapott a soponyai gyülekezet – mondta el a lelkipásztor.

Az összeget, kérésére, nem közöljük, az még üzleti titok, hiszen még nincsen meg a kivitelező, az ajánlat-kéréseknél tartanak. Annyi azonban már most is látszik, hogy: – Az előzetesen elnyert támogatás nem fedezi a beruházás teljes összegét, ezért kérünk adományokat, felajánlásokat – fogalmazott Kovács Csiba Krisztina.

Várnak támogatást magánszemélyektől is, s a helyi önkormányzathoz is odafordulnak.

Nyáron mindenképpen belevágnak a munkába.