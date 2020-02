A Som-hegy alatt élők új vezetés mellett tették le a voksukat

Az új polgármesterrel, Gömbösné Rostaházi Judittal beszélgettünk Isztimérről, Guttamásiról és azok jövőjéről.

– A szavazók számából egyértelműen kitűnik, hogy sokakat érdekel a településünk további sorsa, hiszen a választópolgárok 63 százaléka jött el szavazni. Azt gondolom, hogy az isztiméri emberek többsége változást akart – kezdte a település új polgármestere a helyi viszonyok bemutatását. Gömbösné Rostaházi Judit a testülettel kapcsolatban elmondta: – Csak részben változott a felállás, ugyanis három új képviselőt választott a lakosság. Azt gondolom, lelkes és elhivatott csapat vagyunk. Szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan képviselőket tudhatok magam mellett, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én. Már az alakuló ülést követően helyszíni bejárást tartottunk a faluban, felmértük a megoldásra váró problémákat. Egy kellemes környezetű települést szeretnénk, ahol jól érzik magukat az emberek. Nagy segítségemre vannak ebben a civil szervezetek és a választási kampányomat segítő csapatom is.

Arra a kérdésre, hogy a változó vezetés változó irányt jelent-e, így felelt: – Ami jól működött, azt folytatjuk, nem kívánunk mindent felrúgni, ami régen volt, de azért a falu vezetése más irányvonalat szeretne követni. Új képviselőkkel másfajta szemléletben, tele ötletekkel, nagy lelkesedéssel kezdtük meg a munkát. Amin feltétlenül változtatni szükséges az a közvetlen kapcsolattartás a lakossággal. Kikérjük a véleményüket az őket érintő döntések meghozatala előtt és együttműködünk a helyi vállalkozókkal is. Ez azért fontos, hogy a testület döntései a többség akaratát tükrözzék. Ezen a két területen bizony komoly hiányosságok mutatkoztak az előző ciklusban. Több energetikai felújításunk lezárása is függőben maradt, ezek befejezése most van folyamatban.

Gömbösné úgy véli: – A településünkön élőknek joga van ismerni az önkormányzatunk anyagi helyzetét a tisztánlátás miatt. Azt gondolom, a testületnek az óvoda megtartása érdekében a már több éve felhalmozódott, jelentős összegű tartozást kell rendezni, amit támogatás nélkül, önállóan ­biztosan nem tudunk megoldani. Ebből következik, hogy nagy, látványos fejlesztésekre önerőből nem lesz lehetőség, előbb az adósságot kell rendezni. De optimisták vagyunk és megragadunk minden kínálkozó lehetőséget településünk fejlesztése érdekében. Jelenleg csak azokon a pályázatokon tudunk indulni, ami 100 százalék intenzitású és nem kell hozzá önrész. Azon vagyunk, hogy stabilizáljuk az önkormányzat anyagi helyzetét, kihasználjuk a helyi lehetőségeket, és az Isztiméri Német Nemzetiségi Önkormányzattal, civil szervezetekkel és a lakossággal az eddiginél szorosabban együttműködve, közösségépítő rendezvényeket szervezünk. A jövő már elkezdődött a faluban – folytatja a polgármester asszony. – Március elején elindul a Guttamásit Isztimérrel összekötő út felújítása. Azt gondolom, hogy nyitottabb önkormányzati hivatalt működtetünk a választások óta. Szeretnénk minél előbb az orvosi rendelő előtt parkolót is kialakítani. Sikeres pályázatoknak köszönhetően elkészül az orvosi rendelő s a szolgálati lakás tetőcseréje, az óvoda udvara is megújul és játszótér is lesz a központban. A Sport utcában élők jogos igénye, hogy szilárd burkolatú utat kapjanak, keressük a pénzügyi forrásokat ennek megvalósításához.