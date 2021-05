A Smartbin projekt kezdeményezőivel találkozott Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő

Pénteken délelőtt Székesfehérvár polgármesterével találkozott Szentkirályi Alexandra. A kormányszóvivő Cser-Palkovics Andrással a most zajló beruházásokról egyeztetett, valamint a városvezetés elképzeléseit ismerte meg. Mint mondta, a kormány számára is kiemelt az itt tapasztalt fiatalos szemlélet, a helyi fejlesztések melletti elkötelezettség.

A kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy örömmel érkezett: „Ez a város nagyon jó példája annak, hogy fiatalos szemlélettel hogyan lehet néhány év alatt óriásit előrelépni. Ebben a kormány is segítő kezet nyújtott és nyújt, hiszen fontos, hogy minél több ilyen húzó, prosperáló város legyen, ahol a fejlesztések, a fontos projektek meg tudnak valósulni, és hozzá tudnak tenni a magyar gazdasághoz és a magyar emberek előrejutásához.” Aktuális példaként a Modern Városok Program keretében zajló nagyszabású kórházfejlesztést emelte ki, valamint azt hangsúlyozta, hogy Székesfehérvár szerepe regionálisan is jelentős, ami nemcsak helyben fontos, hanem gazdaságilag az egész ország szempontjából is jelentőséggel bír.

Cser-Palkovics András is a helyi fejlesztések áttekintését emelte ki: „Beszélgettünk azokról a folyamatban lévő beruházásokról, amelyek a kormány támogatásával zajlanak Székesfehérváron, egyeztettünk a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztésekről és több kulturális célú programról is. Aztán pedig érdekes találkozónk volt három fehérvári fiatallal, a Smartbin kezdeményezőivel. Ez egy diákok által kitalált szemléletformáló kezdeményezés Székeshérváron, a környezetvédelem és a fenntarthatóság jegyében.”

Szentkirályi Alexandra személyes segítségét is felajánlotta a Smartbin projekhez, illetve a kormány tagjainak körében is megismerteti a kezdeményezést. „A Smartbin-t kitaláló fiatalokkal szervezett találkozó azt mutatja, hogy a városvezetés nem egy emberektől elszakadt működést jelent ebben a városban, hanem egy abszolút nyitott városnak a koncepcióját, az emberekkel közösen való gondolkodást. Ez jelenti akár diákoknak az online fogadóórán való meghallgatását, ami egészen odáig jutott, hogy májusban el is tud indulni az első akció.” – hangsúlyozta a kormányszóvivő.