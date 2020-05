A seregélyesi általános iskola három pedagógusa is vállalt önkéntes telefonos szolgálatot

A veszélyhelyzet ideje alatt önkéntesek segítik az ellátottakkal való intenzív kapcsolattartást annak érdekében, hogy valamennyi idős ember könnyebben viselje el a bezártsággal és a kapcsolatok beszűkülésével járó időszakot.

– A helyzet ugyanis megváltozott. A veszélyre való tekintettel például több ellátott azt kérte, hogy a gondozó ne teremtsen vele szorosabb fizikai kapcsolatot. Pedig a hosszú bezártság miatt szoronghat, megjelenhetnek depressziós tünetek, a meglévő demencia felerősödhet – mondta lapunknak Heidl Beáta, a baptista szeretetszolgálat által működtetett Országos Szociális Segítő Központ intézményvezetője. A munkatársak szerint a tájékoztatás, a mentális támogatás, és az, hogy a gondozottak kellő, valós információt kapjanak a külvilágban zajló eseményekről, ilyenkor még fontosabb, mint korábban bármikor. Fejér megyében a seregélyesi általános iskola három pedagógusa is vállalt ilyen önkéntes telefonos szolgálatot.

Tartják a kapcsolatot azokkal, akiket bezárt a sors

– Nem állt távol tőlem az idősek, egyedülállók segítése, ezért nem éreztem kihívásnak ezt a szolgálatot – mondta Kustán Lászlóné, Melinda. – Édesapám 23 éves koromban elhunyt, édesanyám egyedül él. Apósomat meg sem ismerhettem, anyósom is egyedül van, ez az élethelyzet nem volt idegen előttem. Négy telefonszámot kaptam, és sokat beszélgetünk, a témáink életszerűek. A mindennapok pozitív és negatív tapasztalatai, az átélt és megélt élmények, a család hiánya, a magány, a betegség, a hit a téma. De ilyenkor nem csak én beszélek, sok kérdésre válaszolnom kell, s ilyenkor én is megoszthatom az emlékeimet, az érzéseimet. Nagyon jó érzés a segítségnyújtás ilyen módja, hiszen adni így is lehet.

– Két hölgy telefonszámát kaptam meg, mindketten 80 éven felüliek. Egyszerű hétköznapi dolgokról szoktunk beszélgetni, nagyon aranyosak, teljesen helyén kezelik az eseményeket – mesélte Bíróné Ica. – Olyan bölcsesség sugárzik belőlük, ami csodálatra méltó. Amikor felvetődött, hogy ki, miben tud segíteni, több mindent mérlegeltem. Én sem vagyok már fiatal, a férjem nálam is idősebb, elég sok időt töltök a gép előtt, hogy a harminc fős osztályommal tudjam tartani a kapcsolatot. Így azt vállaltam, amihez talán egy kicsit értek is: beszélgetni, ismerkedni emberekkel.

– Miért vállaltam? Azért, mert így tudok ebben a helyzetben másoknak segíteni, ami nekik is, nekem is öröm, a szeretet megnyilvánulása – szögezte le Bakos Ilona. – Három idős emberrel tudtam felvenni a kapcsolatot. Nyitottak voltak, örültek, hogy van kivel beszélgetniük. Egy kedves történet jut az eszembe… Szeretem a Kowalsky meg a Vega zenekart, és kiderült, hogy az egyik néni a zenekar egyik tagjának a nagymamája. Így kicsit személyes kötődésem lett hozzá. Úgy gondolom, hogy az idő, amit velük beszélgetéssel töltök, a járvány után is tartalmasan fér majd el az életemben. Őszinte, szeretetteljes kapcsolatok alakultak ki – az ismeretlenből indulva.