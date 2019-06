A résztvevők úgy érzik, idén tetőzött a nyolcéves együttműködés a Váci és az Arconic között

Az Arconicnak számtalan iskolai hiányzást köszönhet László Laura, a Váci Mihály Ipari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium végzős diákja.

Ezt ő maga „vallotta be” pénteken délelőtt, amikor is a szóban forgó cég és az iskola közötti projekt zárórendezvényét tartották a Váciban. Ismerjük a mondást, a cél szentesíti az eszközt – nos, most is hasonlóról volt, van és valószínűleg lesz is még szó. Ugyanis immár nyolcadik éve, hogy az Arconic és a Váci középiskola összefogása a diákoknak (illetve egyúttal a tanároknak) megannyi lehetőséget nyújt.

A partnerséggel mindenki jól jár: a diákok képzettebbek lehetnek

– Az elmúlt négy év alatt szinte minden, a diákoknak szánt programon részt vettem. A sokak által ismert Hősök tere program keretében megtanultuk, hogyan váljunk felelősségteljes felnőttekké azáltal, hogy jobban figyelünk egymásra és környezetünkre. Emellett az eltelt évek során az egyes munkakörökbe is bepillanthattunk, a céglátogatások alkalmával felkészülten vártak bennünket a munkatársak. Szimpatikus volt, hogy Váciban végzett dolgozókkal is találkoztunk, akik elmesélték, hogyan kerültek a cégbe, és ugyanők tanácsokat is adtak nekünk. Vagyis a program a jövőre is felkészített minket, például arra, hogyan tudunk hatékonyabban munkát keresni, találni – artikulálta tapasztalatait László Laura. Az iskola igazgatója, Gróf Valéria elmondásából kiderült, a projekt ebben az évben teljesedett ki igazán. A kezdetben indult alumíniumipari szakkör megmaradt ugyan, de kibővült: előbb ismeretbővítő elemekkel, majd egy tábor keretében ipari vásárok, rendezvények látogatásával.

Ebben az évben már a hatodik, hetedik osztályos, pályaválasztás előtt álló fiatalokat is megszólították. – Miért jó ez az együttműködés? Leginkább a kölcsönös megbecsülés és előnyökhöz jutás miatt. Egy iskolának jó, ha színesíteni tudja a palettáját, ha érdekessé tudja tenni az oktatást, s ezt a külvilág számára is elmondhatja. A cég részéről a társadalmi felelősségvállalás, a fiatalok megszólítása önmagában nagy pozitívum, de ez hosszabb távon azt eredményezheti, hogy képzettebb dolgozókhoz juthatnak a jövőben – taglalta az intézményvezető. A partnerség pedig egyre testközelibb, hiszen tavaly már Arconic szaktantermet is avattak az intézményben, amelybe hamarosan légkondicionáló berendezések kerülnek, továbbá a pályázat keretében kis tabletek érkeznek a diákok, tanárok munkáját megkönnyítendő. Varga Zsuzsa személyzeti vezető hangsúlyozta: céljuk, hogy a jövő nemzedékét szakmailag és emberileg is támogassák. E szemlélethez kiválóan illeszkedett a Princz Dávid által elszavalt Építs tetőt! Váci-vers: „Az alapot mélyre lerakták. / Te emeltél rá falakat. / Reád dőlne ha nem folytatnád. / Elemet, amit abba hagysz.”