A rengeteg történelmi vonatkozású Gaja-völgyi Tájcentrumhoz is eljutott olvasóink elismerése

A megye 7 csodája játékunk harmadik helyezettjéhez, a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. vagyonkezelésében lévő, Gaja-völgyi Tájcentrumhoz is eljuttatuk olvasóink elismerését, amelyet Fajkuszné Bodrogi Zsuzsanna közjóléti, kommunikációs és turisztikai ágazatvezető vett át a Fejér Megyei Hírlap főszerkesztő-helyettesétől, Pásztor Zoltántól.

A Gaja-szurdok által kialakított, körülbelül 4 km hosszú, mesébe illő táj a Bakony keleti oldalán található. Nemcsak a helyiek körében örvend népszerűségnek, az Országos Kéktúra útvonalának egy szakasza is erre a területre esik. A szurdok szépsége már a régi kor embereit is magával ragadta, történelmi múltja egészen Árpád vezérig nyúlik vissza, törzsei ezen a helyen táboroztak. A királyok körében is nagy népszerűségnek örvendett csodálatos természeti szépsége és vadállománya miatt. Államalapító Szent István királyunk is szívesen járta a vidéket vadászati céllal. Ez előtt tisztelegve döntött úgy az erdőgazdaság, hogy a vadaskertet róla nevezik el. Mielőtt a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. vagyonkezelésébe került volna a terület, a Károlyiak családjához tartozott. Annak idején, ők alapították az ország első vadaskertjét. Nevükhöz több legenda is fűződik a szurdokban.

A túraútvonal során például találkozhatunk egy Vaskereszttel, amelyhez kettő is tartozik. Az első szerint: Károlyi Viktor ezen a helyen hajtott le szerelmi bánatában. A másik legenda szerint Károlyi Imre egyik kedvenc helye található itt, ahova szívesen járt ki merengeni és csodálni a tájat. Egyszer azonban hirtelen rosszul lett, minek következtében később, de rövid időn belül elhunyt. Az emlékére gyermekei állították a keresztet. A VADEX Zrt. folyamatosan szem előtt tartja, hogy ez a birtok anno a Károlyiaké volt. A család előtt tisztelegve építettek egy nemesacél kilátót, melyet nemcsak a családról neveztek el, hanem szerkezetébe belecsempésztek egy K-betűt is. A társaságnak az év minden napján rengeteg munkájuk van abban, hogy a gyönyörű szurdokot megőrizzék természetközeli állapotában, és hogy a kirándulók minden igényét kielégítsék túrájuk során. Folyamatosan gondozzák a területet, szedik a szemetet.

A rengeteg védett lágyszárú növény mellett, egyéb értékeiben is gyönyörködhetünk a tájnak

Bármilyen évszakban is látogatunk el a Gaja-völgyi Tájcentrumba, nem fog minket csalódás érni. Ott vannak a látványos barlangok, „likak”, amelyek valamelyikében a legenda szerint még Sobri Jóska is meghúzta magát. Nem feledkezhetünk meg az Ádám-Éva fáról sem. A mai híd helyén két nagy tölgy állt, Ádámnak és Évának nevezték el őket. Ez a két fa az idő múlásával kidőlt, az egyik pont keresztül a patakon, hidat képezve ezzel. Sajnos később egyre veszélyesebbé vált, így el kellett távolítani. A másik fa még mindig ott van, ahol pedig a korábbi hidat képezett, ott kialakítottak egy tényleges hidat fából, amin babakocsival és kerekesszékkel is könnyedén át lehet kelni. Találhatunk még Vasutas pihenőt, Alba Regia-forrást, patakot és Rigó-lyukat is.

Közkedvelt terület

Próbálnak több programot is szervezni a területre, eddig kétszer került megrendezésre például a Muzsikál az Erdő rendezvény, amely felejthetetlen élményt nyújtott a kilátogatók számára. Rendeznek még táj- illetve terepfutásokat, ARAK-VADEX futóversenyeket.

A VADEX Zrt. nagyon hálás olvasóink elismeréséért és várják továbbra is sok szeretettel a feltöltődni vágyókat.