A rendkívüli helyzet miatt nőhet a szorongás a gyerekekben az iskolával kapcsolatban

A tanévkezdés újra és újra elhozza a gyermeki szorongásokat, s erre most a rendhagyó körülmények is rátehetnek egy lapáttal. Erről is beszélgettünk a szakemberrel.

Kedden ismét sok gyermek indul meg az iskolák felé, miután a kormány engedélyezte, a szokásos rend szerint kezdődhessen a tanév. Az általános, de a középiskolás elsősöknek is minden új lesz. Sokan fél év elteltével ülnek újra iskolapadba: a március közepétől a tanév végéig tartó digitális oktatás során otthon tanultak. Lesz, aki nehezebben szokik vissza, sok diák azonban nagyon várja, hogy újra közösségben lehessen – mesélt tapasztalatairól Borsi Andrea gyermek- és ifjúsági pszichológus.

Sok fiatal nagyon várja, hogy ismét közösségben lehessen

A koronavírusról ők is sokat tudnak, hiszen hallják a híreket, azt, amiről a szülők beszélnek. A tinédzserek jellemzően mégsem veszik annyira komolyan a helyzetet, összejárnak. Vannak olyanok is, akik nagyon megszokták az otthoni környezetet, és most kissé tartanak attól, hogy újra vissza kell térni az iskolába, a társaságba. Erre azonban szükség van, jó, ha újra nyitnak a külvilág felé. Az általános iskola első osztályába készülő kicsiknél a várakozás izgalma mellett jelen lehet a szorongás. Ehhez hozzáadódik a koronavírus-járvány miatt az utóbbi időben kialakult bizonytalanság: vajon kezdődik-e az iskola, ha igen, meddig lehet menni, és a többi – ami a szülőket foglalkoztatja, azt érzik a gyerekek is. – Jelenleg az egész világban krízishelyzet van, és ez mindenkit érint. A diákok most mindenképpen új környezettel szembesülnek, akár jártak korábban iskolába, akár nem. Hiszen a fél év kihagyás hosszú idő. Mindenki másképp áll hozzá ehhez a helyzethez, akárcsak a szülők. Van, aki még azt is mérlegeli, hogy vegyen-e egyáltalán eszközöket. Ez a tanévkezdés tehát nagyon más, mint az eddigiek – fogalmazott a pszichológus. Viszont a szorongás, a félelem az ismeretlentől nagyon is általános, ám a körülmények miatt ez is felerősödhetett.

Tünetek

– Aki szociálisan szorongó, az nehezebben tér vissza a társaságba. Akire szeparációs szorongás jellemző, az nehezebben válik le apáról, anyáról. S ott van még a nagyon gyakori teljesítményszorongás. Utóbbi erős megfelelési kényszert jelent, a gyermek magasabbra teszi a lécet, mint kellene. Ilyenkor szorongás mellett dühkitörés is megjelenhet, és akár az is lehet, hogy nem akar iskolába menni. Kimerülés, étvágytalanság szintén előfordulhat. A jelekre tehát érdemes figyelni, és ha a tünetek több mint egy hétig fennállnak, akkor komolyabban kell foglalkozni a jelenséggel. A szorongás egyébként nem mindig látszik, de a testi tünetek már nagyon árulkodóak. Előfordulhat bepisilés, bekakilás, fejfájás, hasfájás. A fájdalom pedig nagyon is lehet valós, bár pszichoszomatikus eredetű, tehát ezt komolyan kell venni. A hangulatingadozás szintén jelzésértékű, akárcsak az esti szorongás elalvás előtt.

A fentiek megelőzése, a szorongás csökkentése érdekében jó, ha otthon nem nyomasztjuk a gyermeket azzal, hogy az iskolában aztán komolyan kell tanulni. Ehelyett bátorítsuk, illetve beszélgessünk sokat vele, meséljünk neki az iskolai napokról. A tanszerek, a felszerelés közös megvásárlása is kedvet csinálhat a sulihoz. Lehet a szülőnek könyvet olvasnia ebben a témában, hátha ez is felkelti az érdeklődést, csökkenti a szorongást. A túlféltett gyerekeknek is nehezebb lehet a tanévkezdés, mert meg kell tanulniuk, hogy a suliban is biztonságban vannak, nem csupán otthon, a szülők mellett. Az önállóság elsajátítása ugyancsak fontos, minél inkább támogatni kell ebben a gyermeket. Alkalmazkodniuk kell a szabályokhoz, és ha ez nagyon nem megy, deviánsan viselkedik valaki, akkor az már beilleszkedési problémát jelent.

A nagyobb, nyolcadikból középiskolába készülő diákokra szintén nagyobb váltás vár, rájuk is fokozottabban kell most figyelni, hiszen érettség szempontjából igen nagy lehet a különbség két ugyanolyan korú gyerek között. Az elvárások kapcsán a szakember elmondta, hogy ebben az időszakban jobb visszavenni belőlük, és hangsúlyozta: a büntetés helyett inkább a jutalmazást alkalmazzuk, tehát az erőfeszítések jutalma legyen valamilyen apróság. A türelem mindig meghozza a gyümölcsét, még ha várni is kell rá.