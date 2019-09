A rendezettségéről ismert Lajoskomáromban kihívások is akadnak

Számos beadott pályázat, rendezvények, fejlesztések, személyi kihívások és a szó szerinti kivirágzás jellemzi Lajoskomárom utóbbi öt évét.

Pirtyák Zsolt polgármester második ciklusának végét tölti most; az elmúlt öt év egyik legnagyobb sikerének pedig az Entente Florale Europe ezüst minősítését tartja. Ez az a nemzetközi verseny, amelynek előszobája a hazánkban megrendezett Virágos Magyarország. Itt, a falvak közötti megmérettetésben abszolút első helyet szerzett a Dél-Fejér megyei település, így jutott a legjobb város, Veszprém mellett az európai versengésbe.

‒ Lajoskomárom évtizedek óta részt vesz már a hazai környezetszépítő versenyen. Ez saját érdekünk is, hiszen célunk, hogy a település évről évre szépüljön ‒ magyarázta a verseny jelentőségét az elöljáró, akitől azt is megtudtuk, a teljes település megjelenése, ökoszisztémája és rendezettsége is hozzájárult az eredményekhez.

Azonban nem csak a „növények által” virágzik a település, annak épületei is megújulnak. Az infrastrukturális fejlesztések terén két jelentősebb uniós pályázatot nyertek el, amelyek például a közintézmények épületenergetikai fejlesztését célozták meg. A sikeres pályázatok mellé önerő is társult ‒ ebben segítséget az önkormányzat kft.-je jelentett, amelynek köszönhetően mindig volt kit mozgósítani az építkezések idején. Tavaly a ravatalozó is saját erőből újult meg.

Lajoskomáromban továbbra is a mezőgazdaság a meghatározó; a helyi adó ehhez mérten elfogadható. Munkahelyek létesítésére azonban nagy szükség lenne, mivel a nagyközségben élők jelentős része éppen az álláslehetőségek hiánya miatt vándorol el a településről. Részint ezzel összefüggésben a gyermeklétszám is csökkent, mintegy 10 százalékkal. Holott az oktatási-nevelési intézmények nívósak, valamint bölcsőde­építésre már pályázatot is benyújtott az önkormányzat. Újonnan, idén szeptembertől az általános iskola egyházi fenntartásban működik. Emellett a fiatalok számára hívogatók lehetnek a Középbogárdon és Lajoskomáromban épülő szolgálati lakások ‒ előbbi településrészen a körzeti megbízott él, utóbbi helyszínen pedig a gyógyszertár épületének felső szintjén épül két új lakóhely.

Az alapellátásban személyi kihívásokkal küzdenek.

Háziorvosuk négy évtized után nyugdíjba vonult, helyét egyelőre egy teljes állást ellátó helyettesítő orvos tölti be. Új védőnőjük Simontornyáról érkezett. A fogorvosi ellátás változatlanul működik.

Visszajelzéseikben a lakosok leginkább a járdaépítést szorgalmazzák, ezzel lassan halad a településvezetés. Ellenben kulturális, közösségi programokban nincsen hiány: adventi vásár, pincefesztivál, rizlingtúra, illetve majális vagy juniális egyaránt szórakozni hív a településre. Utóbbihoz kapcsolódva ráadásul egy több mint ötven éve bevált sátortábort is szerveznek a helyiek, amelynek köszönhetően az egész országot bejárták már a részt vevő gyermekek.

A településen fellendülőben van a labdarúgás és a kézilabda, ehhez pedig már új rekortán pálya, valamint megújult sportegyesületi létesítmények is rendelkezésre állnak.