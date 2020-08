A rántott hús hűlt olaja és zsírja – Hol adható le az összegyűjtött használt olaj?

A háztartásokban elhasznált sütőolaj jelentékeny része a lefolyókba megy. A csővezetékre rakódva a csatorna dugulását eredményezheti. Ha a kommunális hulladék közé kerül, akkor mint nehezen lebomló anyag jelentkezik a hulladékudvarokban. Egyik sem jó.

Egy héttel ezelőtt írtunk már a használt olaj leadási lehetőségéről, s egy újrafelhasználási módjáról. Akkor a Mol gyűjtőpontjairól szóltunk. Persze nemcsak az említett hálózat, hanem egyes élelmiszerboltok, és hulladékudvarok is elfogadják a háztartásokban keletkezett használt sütőolajat. De! Nem minden kút, nem minden bolt, nem minden hulladékudvar.

A Polgárdi székhelyű és Fejér megyében, de azon túl is számos hulladékudvarral rendelkező Vertikál Nonprofit Zrt. például: – Jelen engedélyeink alapján sajnos egyik telephelyünkön/hulladékgyűjtő udvarunkon sem lehet lakossági használt sütőolajat átvenni, azonban az átadásra más lehetősége is van a lakosságnak, így azt a kommunális hulladékok közé nem dobhatja be! – tájékoztatta lapunkat Tihanyi Andrea, a cég kabinetiroda-vezetője.

Hogy jobban lássunk, a különböző hulladéktípusoknak van egy sajátos kódjuk. A könyvtárakban az ETO-számok mentén igazodhatnak el az olvasók. A bútorokat árusító raktár-áruházakban is különös számkombináció jelöli a lapra szerelt gardrób helyét a sorok és polcok rengetegében. Nincs ez másként tehát a hulladékok között sem. Az „étolaj és zsír” hulladékazonosító kódja (HAK) 200125. A Vertikál egyes hulladékudvaraiban – Adony, Polgárdi, Sárbogárd – ugyan átvesznek olajat és zsírt, de nem a fenti kóddal jelölt változatát, hanem a 200126-os számút. Ez utóbbi megnevezése: „Olaj és zsír, amely különbözik a 200125-től”.

Ember legyen a talpán, aki ezen a napi főzés-mosás-takarítás házimunka-háromszögben eligazodik még. Úgyhogy mielőtt továbbmennénk, inkább hozzunk egy jó példát: Csókakő községének polgármestere, Fűrész György pár hete tájékoztatta faluja lakóit:

– Az elhasznált étolaj is hasznos, újrahasznosítható nyersanyag. Egyik lokálpatriótánk segítségével sikerült felkutatni egy újrahasznosító vállalkozást, aki vállalta Csókakőn az étolaj összegyűjtését. Gyűjtőhelyeket, gyűjtőpontokat jelöltünk ki, ahol a jellegzetes sárga színű kukába lehet elhelyezni jól lezárt üvegben, befőttesüvegben, eldobható ballonban vagy akár az étolaj korábbi saját műanyag üvegében, ballonjában – írta; majd közreadta a falu számos gyűjtőpontjának helyét.

No, lehet így is.

A fenti, a hulladékazonosító számokról való tudásunkkal felvértezve érdemes olvasni mások tájékoztatását is. A fehérvári központú hulladékkezelő, a Depónia Nonprofit Zrt. a lakossági felhasználásból származó étolaj és zsír kategóriát a 200125-s HAK-számmal jelöli, ami nyerő ügy: ez bizony a használt sütőolaj! Ebben sült a rántott hús! A székesfehérváriaknak nyitott fehérvári Palotai úti hulladékudvaron 10 liter adható le belőle alkalmanként. A csalai hulladékudvarban 10 liter havonta.

A Siókom Nonprofit Kft. enyingi hulladékudvarában az enyingi lakosok korlátlan mennyiségben leadhatják a 200125-s HAK-számmal jelölt használt sütőolajat. A Zöld Bicske Nonprofit Kft.-nek nincs hulladékudvara Fejérben.

A Mol-kutak egy része mellett a Coop-üzletek egy része is átveszi a használt sütőolajat. Arról, hogy pontosan mely kutatnál, illetve üzletekben érhető el a szolgáltatás, a cégek honlapja adja a legpontosabb tájékoztatást. Egy keresőprogram használata révén deríthető ki, hol is található a lakhelyünkhöz legközelebbi leadópont. Ezt a két honlapcímet ajánlhatjuk: http://toltoallomaskereso.mol.hu/, illetve https://www.coop.hu/olajpont/