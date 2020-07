A ráckeresztúri Szigeti Kata is csatlakozott a Virággal egy mosolyért akcióhoz

Néhány nappal ezelőtt Ráckeresztúr utcáin különleges címkével ellátott növények, csokrok, virágkészítmények jelentek meg. Szigeti Kata helyi dísznövénykertész, virágkötő ugyanis csatlakozott a Virággal egy mosolyért elnevezésű országos akcióhoz.

A virágcsokrokra minden, a kezdeményezésben részt vevő településen hasonló üzenetet tartalmazó kártya került: „Virágot egy mosolyért. Vigyél haza, és legyen vidám napod!” Az országos kampány szervezői honlapjukon videóban népszerűsítették az akciót: „Megváltozott a világ. Felértékelődött egy mosoly, egy kedves gesztus. Rájöttünk, hogy milyen értékesek a hétköznapi apró szépségek.” A szervezők azt vallják, a virág értéket közvetít, feltölt, energiát ad nekünk, kapcsolatainknak. Nehéz lenne mindezzel nem egyetérteni.

A ráckeresztúriak eleinte meglepetten nézegették a különböző helyeken elhelyezett csokrokat, sokan elmentek mellettük, nem merték elvinni. Szigeti Kata a legnagyobb közösségi portálon tudatta a település lakóival, hogy aki ilyet talál, fogadja szeretettel, vigye haza, és ha van kedve, küldje el a mosolyát cserébe, ezután már sokkal bátrabban vették magukhoz a szebbnél szebb növényeket a helyiek.

Kata elmesélte, hogyan is történt a vasárnapi akció: – Két segítőm volt, reggel a kislányom, Hanga, délután a kis­fiam, Gergő jött velem. Fontos számomra, hogy ők is megtapasztalják: adni jó. Közösen vártuk a visszajelzéseket, melyek szép számmal érkeztek, aminek külön örültünk.

Negyvenöt ajándékot szórtak szét a faluban teljesen kiszámíthatatlan módon. Öt-öt darabot a gyerekek célzottan rakhattak ki, így kapott a kedvenc tanító néni vagy a szomszéd néni a cuki kutyussal. Tettek növényeket a parkba, az önkormányzat épülete elé, de került virág a cukrászdához, a templomhoz, több utcasarokra és a játszótérre is.

– Bízom benne, talán sikerül egy kicsit felrázni az embereket, hogy a különböző közösségi programokra is eljöjjenek, ne mindig ugyanazokat az arcokat lehessen látni, hiszen vannak jó dolgok is a falunkban, csak észre kell venni azokat, nem csak bántó kritikával illetni” – mondta a mosolygós virágkötő, akinek kertjében csodaszép mezei virágok nyílnak, és sokféle fűszernövény is illatozik.

A nap folyamán számos virágos-mosolygós kép került fel a közösségi portálra, s mindenki elismerően nyilatkozott a kezdeményezésről. Kata cselekedete sokak tetszését elnyerte, a pozitív visszajelzések pedig biztosan erőt adnak a folytatáshoz. Sokszor elég egy apróság, és máris szebb a napunk.