A Püspöki Palota is megújul

A belvárosban sétálók észrevehették, hogy az Egyházmegyei Múzeum mellett már a Püspöki Palotát is felállványozták. A munkálatokról és a várható befejezésről Smohay András múzeumigazgatóval beszélgettünk.

2016-ban egy uniós projekt keretében A Magyar Szent Család nyomában címmel tematikus zarándokút fejlesztésére pályázott a Székesfehérvári Egyházmegye. Ezt 2017-ben meg is nyerték, így egy évvel később megkezdődhetett a tervezés, és 2019-re az összes közbeszerzési kiírás is megvalósulhatott, valamint a projekt gyakorlati kivitelezése is elindult. Érdekesség, hogy a fejlesztés elemei nemcsak a városhoz kötődnek, hanem a megye más részeire is kiterjednek. Az uniós projekt keretében a városban létrejöhet egy új látogatóközpont és kiállítótér, valamint megújul az Egyházmegyei Múzeum és a Püspöki Palota is.

A külső homlokzatok mellett a belső terek is megújulnak

Kevésbé látványos, mégis lényeges projektelem a Szent István Művelődési Ház modernizálása is: lift és akadálymentesített mosdó épülhet. – Nagy igény volt és van arra, hogy mozgáskorlátozott látogatókat is tudjunk fogadni ezekben a javarészt műemlék jellegű épületekben. Ezt saját forrásból nagyon nehéz lett volna biztosítani, ezért is örülünk annak, hogy ez a projekt megvalósulhat, és modern körülmények közé érkezhetnek a látogatók – fogalmazott Smohay András múzeumigazgató. A munkafolyamat végére minden helyszín akadálymentesített lesz. A Püspöki Palota felújítása a projekt utolsó eleme.

Ennek leglátványosabb része a homlokzat megújulása. Rengeteg kőből készült díszítőelem van az épületen, ezeket először restaurálják, ezt követően a vakolat javításával és a színezéssel zárul a folyamat. – Az új, halványsárga szín összhangban lesz az Egyházmegyei Múzeum homlokzatának színezetével. A belső felújítás keretében a látogatói útvonal mentén várhatóak fejlesztések. Ez érinti az előcsarnokot, a püspöki galériát, a dísztermet, és a mellette lévő könyvtári olvasótermeket, valamint a kápolnát is – folytatta a múzeumigazgató. Emellett létrejön egy olyan tér is, ahonnan a mozgáskorlátozottak vetített videón keresztül, virtuálisan bejárhatják az épületet.

Az Egyházmegyei Múzeum homlokzata már elkészült, és a belső munkálatok is zajlanak. Ennek részeként egy kávézó is nyílik, melynek sajátossága, hogy a teremtésvédelem jegyében csak biokávét és gyógynövényekből készült termékeket forgalmaznak. Emellett a múzeumban egy nagyobb fogadóteret is létrehoznak, ami egyszerre akár 50 ember befogadására is alkalmas. A látogatóközpont építése már javában zajlik, ennek érdekessége, hogy az egykori Monostor-bástya északi fala benne lesz az épületben. Látványraktár is épül, ahol a levéltár és a könyvtár legszebb tárgyaiból nézhetnek meg néhányat az ide érkezők. Továbbá a Magyar Szent Családról egy interaktív vetített kiállítás is megtekinthető lesz. A kapott keretösszeg 1,5 milliárd forint, amit az Egyházmegye saját forrásból egészít ki. A munkálatok befejezése nyár végére várható.