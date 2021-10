A polgárőrség és az orvosi ügyelet is gyarapodott Kálozon

Egy vadonatúj autót vásárolt – pályázati és önkormányzati támogatásból – a Kálozi Polgárőr Egyesület. Ennek következtében saját gépjárműhöz jut a kálozi központú orvosi ügyelet is.

Ebben az évben ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját a Kálozi Polgárőr Egyesület. Soós István, aki egyébként önkormányzati képviselő is, 2006-ban lett tagja az egyesületnek. Anno alig telt el fél esztendő, s elnök vált belőle. – Bevállaltam, bár nem tudtam, mivel jár – mondta. Nos, a hagyományos polgárőri szolgálaton túl egy jó ideje rengeteg papírmunka is hárul rá. Ez persze édes teher: egészen egyszerűen arról van szó, hogy az elmúlt bő évtizedben sok pályázati lehetőség, forrás nyílt meg a kistelepülések civil szervezetei, így a polgárőrségek előtt is.

Az elmúlt bő évtizedben sok pályázati lehetőség nyílt előttük is

– Hat éve a Darányi Ignác Programban nyertük el a korábbi, az eddig használatos polgárőrautót. Ez egy akkora előrelépés volt számunkra akkor, amire nem is gondoltunk – idézte föl az elnök. A kezdetekkor még a gyalogos, illetve a kerékpáros szolgálat volt a jellemző; két remek kerékpár most is rendelkezésükre áll. Azután több régi, használt autója is volt a kálozi polgárőröknek, de mint az elnök kifejtette, sokat kínlódtak velük, gyakran kellett hozzájuk nyúlni. A most hatéves Skoda Yeti autójukat nem azért cserélik le, mert gond lenne vele. Ellenkezőleg, nagy gonddal ügyeltek rá, s nem is hajtották túl, 59 ezer kilométert futott.

Ez a kocsi, mint már a bevezetőben írtuk, az önkormányzat közreműködése folytán a kálozi központú, több települést ellátó, a közelmúltban létrehozott Sárréte Központi Orvosi Ügyelet Közhasznú Nkft.-hez kerül. A polgárőrök az új autójukat – egy Suzukit – 6,3 millió forintért vásárolták meg. Ebből 5 milliót a Magyar falu program támogatásából, tehát pályázati forrásból fedeztek, a többit az önkormányzat tette hozzá. A kálozi polgárőrök rendszeresen végeznek figyelőszolgálatot.

Hétköznap esténként és hétvégéken is járják a falut. Egy kör 28 kilométer, ez akkor van meg, ha végigmennek minden kül- illetve belterületi utcán, a faluban és a szőlőhegyen egyaránt. Alapvető feladatuk tehát a lakosság biztonságérzetének erősítése, valamint a bűnmegelőzés. Rendszeresen látogatják az idős helybéli lakosokat is. A húsz évre visszanézve az elnök a legjelentősebb eredménynek, sikernek azt tartja, hogy ennyi idő után is él az egyesület, sőt, sikerült egyben tartani a társaság alapító magját. A kálozi polgárőrnapok, az éves összetartások és a megyei versenyeken – lövészetben, elsősegélynyújtásban – elért helyezéseik is szép emlékek.