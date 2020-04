A polgármester szerint mindenre felkészült Martonvásár

A település arra törekszik, hogy minden megvalósítható és a fejlődést elősegítő pályázati lehetőséget megragadjon, még ebben a nehéz időszakban is – nyilatkozta lapunknak Szabó Tibor polgármester, akitől megtudtuk: egymilliárd forintot fordítanak idén beruházásokra, miközben a vírus elleni védekezésre több mint százmilliót különített el az önkormányzat.

A veszélyhelyzet idején a polgármester gyakorolja a képviselő-testület jogait, de a technika vívmányait segítségül hívva, hetente kétszer online városvezetői értekezletet tartanak az ügyek megvitatására, így minden döntés mögött konszenzus áll – mondta a polgármester.

Továbbá a városvezetéssel 10 vészhelyzeti messenger csoportot is létrehoztak, ahol minden szervezet a saját területét koordinálja, ezzel is elősegítve a város zavartalan működését. Sőt bizonyos szempontból – az okos eszközöknek köszönhetően – még hatékonyabbá is vált a működés, amely pozitív üzenet a jövőre nézve – tette hozzá Szabó Tibor.

A város ismét összefogott – mondta el a polgármester. A pandémia miatt veszélyhelyzeti céltartalékot hoztak létre, amelyet a védekezésből adódó plusz feladatokra, valamint a szociális támogatásokra fordítanak. De ebből biztosítanák a város megfelelő működtetését is, ha úgy adódna. Ebbe az alapba 60 millió forintot helyeztek át a város működési költségeinek megtakarításaiból, míg 40 millió forint a korábban megtakarított beruházási pénzmaradványból került át. Emellett a kiadásokból is lefaragtak: 10 százalékkal csökkentették a polgármester, az alpolgármesterek és az önkormányzati cégek irányítóinak jövedelmét, valamint a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjai is ide kerültek. Ezzel mintegy 100 milliós vésztartalékot hoztak létre.

De a fejlesztésekkel sem állnak le. Egymilliárd forint értékű beruházás van folyamatban, melyek egy kisebb része már befejeződött – tudtuk meg. Januárban átadták a 120 millióból felújított Óvodamúzeumot és a könyvtárat, melyet 21. századi technológiai újításokkal szereltek fel (e-könyv-

olvasók, laptopok, érintőképernyős ismeretterjesztő terminálok, VR szemüvegek, egyéb high tech eszközök), fokozva a látogatói élményt.

A jó idő beköszöntével pedig elkezdődtek az útfelújítások. Csaknem háromszázmillió forintból hat martonvásári utca közel 3,5 kilométer hosszúságú burkolata újul meg. Mindeközben a szolgáltatóház építése is zajlik (263 millió), melynek földszintjén kereskedelmi egységeket, az emeletén pedig egészségügyi ellátásra és irodai szolgáltatásokra alkalmas helyeket alakítanak ki.

Nagy öröm továbbá, hogy a Brunszvik-kastély főbejárata elé egy patinás, Ybl Miklós építész által megálmodott szökőkutat építenek, amely az MNB Alapítvány jóvoltából kerülhetett a Várkert kaszinó előteréből Martonvásárra. A jelenleg futó projektek közé sorolható még a régi tornaterem – tetejének, belső világításának – felújítása, valamint a közbeszerzésen lévő Brunszvik-sétány és a piactér kialakítása – zárta gondolatait a városvezető.