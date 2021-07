A polgármester és a képviselők gletteltek, festettek, vakoltak és csiszoltak Ráckeresztúron

A jól ismert mondás – magad uram, ha szolgád nincs – igazságát nemrég megtapasztalták a ráckeresztúri önkormányzat tagjai is.

A Magyar falu program keretében a település 25,7 millió forint támogatást nyert az óvoda hőszigetelésére és fűtésrendszerének korszerűsítésére. A munkálatok idén nyáron kezdődtek, amikor az intézményben kevesebb a gyerek, s így sokkal biztonságosabban megoldható az összevont csoportok elhelyezése.

Minden a tervek szerint haladt: leszerelték a régi, elavult radiátorokat, megkezdődött a fűtéscsövek cseréje is. Ekkor történt, hogy az eltávolított szerelvények és a falat borító réges-régi farostlemez falburkolat helyén „lövészárkok” keletkeztek. A lyukakat, falhibákat ugyanis először meg kellett javítani, de minderre nem volt ember.

Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester elbeszéléséből tudjuk, hogy a bontást követően az ovi két csoportszobája leginkább egy bombatámadás utáni helyszínhez hasonlított. A nyár közepén szinte lehetetlenség hozzáértő iparost keríteni, így a faluvezetés úgy döntött, ringbe szállnak a győzelemért, azaz afféle csapatépítő programként felveszik a kesztyűt, s elvégzik ők a szükséges munkát.

Világosi Péter szakértő vezényletével a polgármester és a képviselők gletteltek, festettek, vakoltak, csiszoltak, felhelyezték a csempéket is, ahol kellett. Igazi csapatépítő tréning volt ez, amiben Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester, Szabó József, Szabó Dávid képviselők mellett részt vett Baki Mátyásné és Süveges Józsefné is, akik a festésben és takarításban segítettek, valamint Gajdó Gábor, aki a radiátorok helyét készítette el. A lelkes fiatalok – Világosi Balázs és Világosi Dániel – munkája is dicsérendő. A polgármester kiemelte, hogy az óvoda dolgozói gondoskodtak kávéról és innivalóról, az ételt pedig Scheszták Kornél képviselő biztosította. A hangulatos, eredményes napot a helyi krónika is följegyzi majd, s talán más településen is kedvet kapnak a képviselők a közös munkához. Hiszen erre tettek esküt: a közösségért tenni, cselekedni.