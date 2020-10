A polgármester elfogadhatatlannak tartja a Ferencváros elleni mérkőzés kitűzött időpontját

Cser-Palkovics András hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakóközösséget a friss járványügyi információkról, valamint több aktuális témát is említett bejegyzésében.

Az Önkormányzat 2021 első negyedévére is el fogja engedni a teraszdíjakat, ezzel segítve az üzleteket és a munkahelyek megtartását – tette közzé közösségi oldalán Cser-Palkovics András. A polgármester beszámolt az egyik bentlakásos intézménynél elrendelt járványügyi hatósági zárlatról, illetve tájékoztatást adott a védekezéssel összefüggő feladatokra fordított költségekről is.

A polgármester bejegyzése pontokra bontva, változtatás nélkül közölve:

Tisztelt Fehérváriak!

– A mai napon sajnos járványügyi hatósági zárlat alá került a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény Maroshegyi Gondozási Központja. Az egyik dolgozó tesztje lett igazoltan pozitív, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal egyeztetve ezért került sor az azonnali intézkedésre. A bentlakó ellátottak és a munkavállalók számára a PCR tesztelés folyamata megkezdődött. Szerencsére már korábban intézkedés történt a nappali ellátás szüneteltetésére (ezt az igénylőknek házhoz szállított ebéddel oldják meg), illetve látogatási tilalom van érvényben az intézményben.

– Székesfehérvár Önkormányzata a Tankerület és a Szakképzési Centrum számára is 2-2 millió forintos támogatást biztosít. Ezzel a nagy tanulói létszámmal működő fehérvári iskolákban a biztonságos beléptetést biztosító, hőkamerás rendszerek kiépítését támogatjuk. Köszönöm mindenkinek a közreműködést a reggeli testhőmérésben!

– A város életében és hangulatát tekintve is nagyon fontosak az éttermek, a kávézók, a cukrászdák. Ez az év számukra is nagyon nehéz, támogatásuk és a munkahelyek védelme érdekében az idei évben teljes egészében elengedésre került a teraszdíj megfizetése. A folyamatokat látva várhatóan jövőre is szükségük lesz az Önkormányzat segítségére, ennek érdekében – következő lépésként – 2021 első negyedévére vonatkozó teraszdíjakat el kívánja engedni az Önkormányzat. Az ehhez kapcsolódó jogalkotási folyamatot megkezdjük. Kérem, Önök is segítsék a helyi vállalkozásokat! Fogyasszunk helyben, fogyasszunk helyit!

– A székesfehérvári önkéntesprogramhoz a múlt heti meghirdetés óta 24 fő csatlakozott. Ők – szükség esetén – a már az idősek ellátásában résztvevő 16 önkormányzati segítőhöz csatlakoznak majd, illetve a járványügyi helyzettel összefüggő más feladatok megvalósítását segítik. Továbbra is várjuk minden 18 éven felüli, egészséges fehérvári jelentkezését az [email protected] e-mail címen, nevük, telefonos és e-mail elérhetőségeik, lakcímük megadásával tudnak, illetve kérjük, jelöljék meg azt a területet, városrészt, ahol vállalnák a veszélyeztetettek ellátásához köthető feladatokat, mint az alapvető gyógyszerek, élelmiszerek bevásárlása, postai ügyek intézése.

– Jelenleg 56 idős, krónikus betegségben szenvedő vagy fogyatékkal élő főt látnak el kollégáink, azaz segítenek a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, a postai ügyintézés átvállalásában. A telefonos segítőszolgálatot ellátók tájékoztatása szerint sok az idős érdeklődő, akik a téli időjárás, illetve az esetlegesen elhúzódó járványhelyzet esetén szeretnék majd a későbbiekben igénybe venni az ellátást. A segítséget kérők jelentkezését a (22) 537-651-es és a (22) 537-652-es telefonszámokon, illetve az [email protected] e-mail címen. A Polgármesteri Hivatal dolgozói minden munkanapon reggel 8 és délután 4 óra között várják a hívásokat!

– Hiszem, hogy a transzparencia és az információk elérhetősége válságos időkben ugyanolyan fontos, mint egyébként. Ahogyan tavasszal, úgy most is közzéteszem Önöknek, hogy az Önkormányzat mennyit és miből költött – a teljesített kiadásokat és a kötelezettségvállalásokat is figyelembe véve – a koronavírus elleni védekezésre; várhatóan egy hónapon belül pedig a bevételkiesésről is számot tudok majd adni.

– Városunk intézményei, kiemelten a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, a Humán Szolgáltató Intézet, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ és a Kríziskezelő Központ eddig összesen 205 millió 124 ezer forintot költöttek a járvány elleni védekezésre.

– Az önkormányzati finanszírozású gazdasági társaságok, tehát a Városgondnokság, a Városfejlesztési Kft., az Informatikai Központ, a Programszervező Kft., a Turisztikai Kft. és a Prosperis Alba Kutatóközpont összesen 42 millió 973 ezer forintnyi ráfordítással járultak hozzá a járvány elleni védekezéshez.

– Az önkormányzati közszolgáltató cégek, vagyis a Széphő, a Depónia, a Fejérvíz és a Continus Nova összesen 32 millió 720 ezer forintot fordítottak a koronavírus elleni intézkedésekre.

– Az Önkormányzat közvetlenül (tehát nem az intézményein vagy cégein keresztül) eddig 229 millió 920 ezer forintot költött a járványhelyzet kezelésére.

– Mindösszesen önkormányzati forrásból eddig 478 millió 17 ezer forintot költöttünk a koronavírus kapcsán, amennyiben ehhez hozzávesszük a nem önkormányzati költségvetésből, de önkormányzati szervezetek által tett költéseket, ez az összeg 510 millió 737 ezer forint.

Köszönöm a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat jogi, gazdasági és szociális szakembereinek, hogy a gyorsan változó és néha bizonytalan helyzet ellenére is mindig maximálisan megfelelnek az átláthatóság és a törvényesség követelményeinek!

Emellett köszönöm azoknak a képviselőtársaimnak, akik a városi adományszámlára történő befizetéssel anyagilag is támogatták a védekezést!

– A hatóságok megkezdték a vendéglátóipari egységekben a maszkviselés ellenőrzését. Sajnos az első tapasztalatok nem jók! Szeretnénk valamennyi üzlet üzemeltetőjének figyelmét felhívni a kötelező maszkhasználatra, mert ennek be nem tartása esetén első alkalommal figyelmeztetés, második alkalommal pénzbírság, harmadik alkalommal pedig akár a hatóságok által időszakos bezáratás is elrendelhető. Kérek mindenkit, hogy tartsa be, és munkavállalói esetében tartassa be a járványügyi előírásokat! A vásárlóktól, vendégektől pedig együttműködést kérek!

Az országos járványkezelési stratégiával összhangban az élet majdnem minden területén igyekszünk fenntartani a normális működést, így szerencsére nem csak a járványhelyzettel kapcsolatban számolhatok be Önöknek fejleményekről:

– A véradás mindig fontos, hiszen folyamatosan szükség van vérre a gyógyító munkában. Köszönöm azoknak, akik a ma a Fehérvári Civil Központban szervezett eseményen részt vettek és segítettek. A Vérellátó Központ és a Vöröskereszt folyamatosan szervez véradásokat, kérem, aki teheti, adjon vért, hozzájárulva mások gyógyulásához.

– Ma megkezdődött a Határon Túli Magyar Irodalom Napjai programsorozat. A járványügyi helyzethez igazodva a külhoni szerzők online kapcsolódnak be a rendezvénybe, a helyi irodalmárok pedig az Öreghegyi Közösségi Házban várják az érdeklődőket ma és holnap.

– Hagyományos őszi találkozóját nem szervezi meg idén a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei Alba Regia Szervezete, de szerdán délután előadással egybekötött érembemutatót tartanak: https://www.szekesfehervar.hu/trianon-100-bemutatjak-a-fehe…

– A Fehérvári Babahordozó Klub egy lelkes közösség egy jó célért. Pénteken és szombaton A Szabadművelődés Házában várnak minden érdeklődőt a Nemzetközi Babahordozó Hét programjaira: https://www.facebook.com/events/698339900961502

– Az új csuklós buszok közül újabb 10 darab megérkezett Fehérvárra, tehát már csak hármat várunk. A járművek folyamatosan állnak szolgálatba a hálózatban, és ütemezetten, de előbb-utóbb mindegyik megkapja a kék-piros színezést is.

– Kegyeleti, biztonsági és közlekedési okokból is elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az MLSZ november 1-jén 16 órára tűzte ki a MOL Fehérvár – Ferencvárosi TC labdarúgómérkőzés időpontját. A mérkőzés ebben az időpontban történő megtartása feloldhatatlan konfliktust jelentene a feltehetően tízezres szurkolóközönség, illetve a stadion közvetlen környezetében lévő temetőkben a hozzátartozóikra emlékező gyászolók és családtagok között. Ahelyett tehát, hogy a magyar foci ma legnagyobb rangadója, a Vidi – Fradi meccs a labdarúgás ünnepe lenne, így egy súlyos társadalmi konfliktus forrása lehet. Természetesen tudom, hogy a versenynaptár – az FTC számára különösen – sűrű, ennek ellenére kérem a mérkőzés elhalasztását. Ezzel kapcsolatban levelet küldök az MLSZ-nek, az MTVA-nak és a Rendőrségnek – ezt külön posztban fogom ismertetni.

Október 6-án az Aradi Vértanúkra emlékezünk, azokra a hősökre, akik az elképzelhető legnagyobb áldozatot hozták hazánkért. A város közösségének nevében koszorút helyeztünk el ma a Jávor Ottó tér emlékművénél, azonban arra kérek minden fehérvárit: Ha tehetik, gyújtsanak ma egy mécsest vagy gyertyát otthonaikban, így tegyük közössé a tizenhármakra való emlékezésünket! Köszönöm, vigyázzunk egymásra!