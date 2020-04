A polgármester a rétek eladásából komolyabb bevételre számít Perkátának

Semmi szégyenletes nincs abban, ha egy önkormányzat szorult anyagi helyzetbe kerül, főleg a koronavírus-járvány idején – ez a helyzet Perkátán is, ahol maga előtt görgeti a község az adósságokat, s az egyik ilyen a hétvégi fogorvosi ügyelet.

Történt ugyanis, hogy Székely Károly, a vezetéknevével ellátott betéti társaság nevében a legnagyobb közösségimédia-felületen tette közzé álláspontját, miszerint nem hajlandó több perkátai pácienst fogadni a hétvégi ügyelete során, mivel Perkáta már jó ideje nem fizeti ki az általa nyújtott hétvégi szolgáltatás díját. Felvetődik tehát a kérdés, hogy hova mehet a település lakossága hétvégén fogászatra?

– Nekünk és a környező önkormányzatoknak is több, jórészt dunaújvárosi fogorvossal van szerződésünk, köztük Székelyék rendelőjével is. Az alapbérüket Dunaújváros fizeti, a vidéki páciensek után pedig az illetékes önkormányzat fizet, ahová a beteg be van jelentve. Való igaz, hogy tartozunk a díjakkal, azonban nemcsak számukra, hanem az összes, velünk szerződésben álló rendelőnek is. – tájékoztatta lapunkat Somogyi Balázs polgármester, aki hozzátette, hogy egy összesen 8000 forintról szóló számla áll feléjük kiegyenlítetlenül.

– A reklamáció jogos, mindössze az az érthetetlen számomra, hogy ezt a támadást egy másfél évtizedig Perkátán élő, közben végig a helyi praxisát üzemeltető orvostól kaptuk. Szeretném leszögezni, hogy semmiféle politikai ellentét nem húzódik a háttérben (Székely Károly fogorvosi szakmája mellett a dunaújvárosi Momentum politikai párt tagja, egyben önkormányzati képviselő, és az Egészségügyi Bizottság elnöke, szemben Somogyi Balázzsal, aki a Fidesz jelöltjeként nyerte meg a legutóbbi polgármesteri választásokat – a szerk.), egyszerűen görgetjük magunk előtt a számlákat, és próbálunk minél hamarabb talpra állni. Éppen ezért több, önkormányzati tulajdonú rétre is eladási pályázatot hirdettek, melyből reményeik szerint fedezni tudják kiadásaikat, tartozásaikat. Az ügyben telefonon kerestük Székely Károlyt és a rendelőt, hogy mondja el véleményét, azonban lapzártánkig nem sikerült elérnünk őt.