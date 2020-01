A polgári védelmi szolgálat, adott esetben, mindannyiunk állampolgári kötelezettsége

„Én, [ez az ön neve helye] esküszöm, hogy Magyarország természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezésében legjobb tudásom szerint részt veszek. Magyarország polgárai és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében…”

„…szolgálati kötelezettségeimet teljesítem. Az emberi életet és méltóságot mindenkor tiszteletben tartom. Esküszöm, hogy minden erőmmel, törekvésemmel, tudásommal Magyarország javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen!”

Ez a polgári védelmi szolgálatra behívott magyar állampolgárok esküszövege.

Alapvetően nem a katonákat, tűzoltókat, rendőröket kell kiváltani a munkahelyükről „kikért” civileknek, van, hogy elég teát osztani a sofőrfülkében ülő kamionosoknak, akik elakadtak a 81-es úton, a hóban. Példát Csókakőről hozunk, előtte azonban bekukkantunk a törvénybe.

A polgári védelmi szolgálat jelenleg az állampolgárok 1 százalékát érinti

A polgári védelmi kötelezettséget a 2011. évi CXXVIII. törvény foglalja magában, ami a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szól. Lássuk a polgári védelem mint fogalom törvénybe vésett definícióját:

„Polgári védelem: olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.”

Bárki behívható, polgári védelmi szolgálati állományba vehető, aki nem esik valamely felmentő kivétel hatálya alá. Vagyis a 18 év alattiak, a nyugdíjkorhatárt betöltők, állapotos nők és az egészségi állapotuk miatt akadályozott személyek nem behívhatók, ahogy a 6 év alatti gyermeket nevelő anyák, a 14 év alatti gyermekét nevelő egyedülálló szülők, a kettőnél több 14 éven aluli gyermeket nevelő szülők, illetve az állandó ápolásra, gondozásra szoruló rokonát ápoló személy sem. Még gyakorlatra, oktatásra sem. Ezekből van ugyanis több, az éles szituációk, amelyek ellátására a hivatalos szerveknek civil segítség kell, szerencsére ritkák.

Ha valakik polgári védelmi kötelezettség teljesítésére beosztó határozatot kap kézhez, az nem azt jelenti, hogy egyből mennie kell, hanem azt, hogy szolgálatteljesítési kötelezettség terheli, ha a helyzet úgy hozza. Amelyről majd külön értesítik. Aki dolgozik, annak munkabérét a polgári védelmet elrendelő távolléti díjként megtéríti, aki nem dolgozik, minimálbért kap. Egy embert évente legfeljebb 40 óra elméleti és 72 óra gyakorlati képzésre lehet berendelni. A tényleges szolgálat hossza a helyzet súlyosságától függ. A polgári védelmi szolgálat jelenleg az állampolgárok 1 százalékát érinti. Önkéntesen is lehet jelentkezni.

– Polgárvédelmi gyakorlatokat általában évente kétszer tartunk – mondta el lapunk kérdésére Fűrész György, Csókakő 2010 óta hivatalban lévő polgármestere.

A gyakorlatokon kipróbálják például a polgárvédelmi eszközöket, köztük az iskolánál lévő légvédelmi szirénát. – Bemutatjuk, hogyan kell beindítani akár egy atomkatasztrófa, légitámadás, repülőgép-szerencsétlenség közeledte esetén – mondta el.

– A polgári védelem nagyon szorosan együttműködik a tűzoltósággal és a polgárőrséggel – szögezte le az elöljáró. – Igaz, a polgári védelem nem önkéntes alapú – jegyezte meg.

Evakuálás, védelmi gátak építés

– Szervezünk elméleti oktatásokat is, ezeken rendre a megyei polgárvédelmi vezetők tartanak előadásokat az ide besorozott egyének részére, például a különböző tűzesetek, vegyi balesetek, gázszivárgás előfordulása esetén alkalmazandó teendőkről – folytatta Fűrész György. – Azért általában a polgári védelemnek nem a katasztrófa elhárítása a feladata – azt a katasztrófavédelmet ellátók teszik –, a polgári védelmi szolgálatot teljesítőknek inkább az evakuálásban lehet szerepük, illetve védelmi gátak építésében, továbbá a lakosság védelmét szolgáló megelőző intézkedésekben – emelte ki a községvezető.

Az elmúlt évtizedben csak néhány alkalommal kellett polgári védelmiseket – éles helyzetben, tehát nem gyakorlatra – behívni Csókakőn. Az első, még Fűrész György polgármestersége előtt, 2010 tavaszán az esővíz hömpölygött a Kossuth utcán… Homokzsákokkal küzdöttek az árvíz ellen.

A többi veszélyes szituációt is csapadék: hóesés váltotta ki.

– A csókakői Autifarm és az idősek otthona nagyon szép helyen van a Vértes alatt, de ezzel együtt igen hó- és fagyveszélyes területen. Két alkalommal fordult elő, hogy be kellett hívnom 10-12 polgári védelmist segíteni a hókirakásban – mondta. – A 2013. március 14-ei hóhelyzet miatt mintegy 50 főt hívtunk be a polgárőrség és a tűzoltóság önkéntes tagjai mellé – folytatta.

Ekkor a hóeltakarítás és a közintézmények kiszabadítása után a szomszédos Sörédre siettek, majd részt vettek a 81-es főút mentésében is.

– Sok gyermek, asszony, felnőtt ember maradt a hó fogságában – említette Fűrész György. No, itt történt, hogy teát is vittek annak, akinek éppen azzal tudtak segíteni.

Azt nem kérdeztük meg, hogy a hólapátok megragadása előtt esküt tettek-e az emberek, mert úgy hisszük, aki rátermett, az a cselekvésre esküszik.